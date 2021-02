Bill Gates invertirá 2 mil mdd en proyectos contra el cambio climático

Ciudad de México.- El multimillonario y filántropo estadounidense Bill Gates planea invertir 2 mil millones de dólares en empresas emergentes y proyectos contra el cambio climático durante los próximos cinco años, según lo declaró en una entrevista concedida a Handelsblatt, publicada este lunes.

El cofundador de la multinacional tecnológica Microsoft explicó al periódico alemán que la única manera de detener la “catástrofe climática” es mediante la energía nuclear y la innovación.

Por ello, ha pedido a los gobiernos de todos los países que multipliquen por cinco las inversiones en investigación durante la presente década, de modo que se alcancen al menos los 110 mil millones de dólares al año.

The world’s power to invent makes me hopeful about climate change. Breakthrough Energy supports the innovations that will lead the world to net-zero emissions. https://t.co/yBb8HMKAmJ

— Bill Gates (@BillGates) February 15, 2021