‘El pueblo decide’ responde AMLO a la candidatura de Salgado Macedonio

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se debe respetar la candidatura de Félix Salgado Macedonio para la gubernatura, pese a las acusaciones en su contra, pues la militancia ya decidió a través de las encuestas y “el pueblo de Guerrero no es menor de edad”.

En la conferencia mañanera, indicó que es necesario tomar en cuenta la decisión de la ciudadanía, pues de lo contrario se estaría juzgando sin elementos. Además, recordó que hay instancias legales que resuelven si alguien comete un delito.

En tanto, pidió que se tome en cuenta el contexto en que se están dando a conocer las acusaciones de abuso sexual contra Salgado Macedonia, y pidió preguntarse de quién provienen los señalamientos.

“Primero hay que tenerle confianza al pueblo, la gente es la que decide, si se hacen encuestas y la gente dice ‘estoy de acuerdo con esta compañera, este compañero’, pienso que se debe de respetar. La política es asunto de todos, no de las élites”, señaló.

López Obrador explicó que es necesario que no se utilicen estos casos con propósitos políticos electorales o “politiqueros” porque hay otras personas interesadas en obtener la candidatura “porque a mí me tocaba, aunque no quiso el pueblo de Guerrero”, con el fin de debilitar a sus rivales.

En este sentido, pidió tomar en cuenta los intereses y las personas que se pronuncian por el “quítate tú porque quiero yo” a la candidatura. Resaltó que, aunque siempre hay acusaciones entre políticos, en la temporada electoral aumentan las descalificaciones.

“Corresponde a la autoridad resolverlo y cuidar que no se utilicen estos casos con propósitos políticos electorales o politiqueros, o no quiero yo que sea él. En todo esto siempre hay que preguntar ‘¿de parte de quién?’ Que la justicia actúe, que se vean si existen elementos, pero también que se conozca el contexto, que estamos hablando de una elección”, puntualizó.

