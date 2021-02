Perros pueden detectar el virus que causa C-19: Estudio

ESTADOS UNIDOS.- Las narices altamente evolucionadas de los perros pueden detectar el virus SARS-CoV-2. Científicos de la UC Santa Bárbara encontraron que los perros entrenados para detectar enfermedades también serían capaces de encontrar el virus que causa el covid-19.

El profesor Tommy Dickey y la investigadora Heather Junqueira publicaron su hallazgo en el Journal of Osteopathic Medicine bajo el título “Toward the use of medical scent detection dogs for COVID-19 screening”.

“El resultado más sorprendente es que los estudios ya han demostrado que los perros pueden identificar a las personas que son positivas para covid-19”, dijo Dickey sobre sus hallazgos. “No solo eso, pueden hacerlo de forma no intrusiva, más rápidamente y con una precisión comparable o posiblemente mejor que nuestras pruebas de detección convencionales”.

Las narices de los canes han evolucionado durante 15 mil años, que les ha dado habilidades como compañeros de caza y rescate a lo largo de la historia. También existen perros entrenados para detectar enfermedades en las personas a través del olor corporal.

Con 125 a 300 millones de células olfativas y un tercio de su cerebro dedicado a interpretar olores, los perros están bien equipados con la capacidad de olfatear los compuestos orgánicos volátiles que indican la presencia de covid-19 en una persona.

Aunque el virus en sí no tiene olor, los productos metabólicos excretados en el sudor de los individuos covid positivos, fueron detectados por los 18 perros seleccionados para el estudio (16 pastor belga malinois, un pastor alemán y un terrier Jack Russell) con una tasa de precisión de 83 -100% después de solo cuatro días de entrenamiento.

“Un perro indicó dos veces resultados positivos que no se pudieron confirmar”, dijo Dickey. “Dos semanas después, encontraron que las dos personas que dieron esas muestras debían ser hospitalizadas por covid”.

