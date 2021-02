El ‘Rover Perseverance’ logra aterrizar en Marte

MUNDO.- Por fin hoy 18 de febrero se logró la misión de la NASA en Marte. Entró el rover Perseverance y tocó el cráter Jezero del planeta rojo en punto de las 14:57 horas de México. Te contamos cómo fue este sorprendente aterrizaje histórico y te presentamos las primeras imágenes de esta llegada.

A las 14:50 horas la NASA informó que el rover entró a la superficie del planeta rojo. Dos minutos más tarde la nave se alineó casi de forma horizontal. Cuando el reloj marcó las 14:56 el rover descendió con mayor fuerza.

A través de la cuenta de Twitter de la NASA’s Perseverance Mars Rover se compartió la primera imagen captada por el rover Perseverance de Marte junto a un emocionante mensaje.

“Hola Mundo. Mi primer vistazo a mi hogar para siempre”, escribió la NASA.

Hello, world. My first look at my forever home. #CountdownToMars pic.twitter.com/dkM9jE9I6X

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021