Robot realizó cirugía a paciente despierta

MUNDO.- El robot, conocido como Da Vinci Xi, realizó la extracción de un tumor maligno renal en una paciente de 62 años que tuvo que estar despierta durante la cirugía que se realizó en el Hospital Molinette de Turín, al norte de Italia.

Da Vinci Xi se había empleado previamente en operaciones con anestesia total, pero no en personas despiertas por el riesgo de movimiento.

La paciente buscaba una solución para un tumor maligno de más de 5 centímetros en el riñón ya que no podía someterse a una cirugía bajo anestesia total al tener solo un pulmón por un cáncer pasado.

El médico a cargo de la operación, Paolo Gontero, contó que debido a la complejidad de la operación no se sabía si sería exitosa.

Le dije a la paciente que su caso era sumamente complejo, ya que la cirugía robótica, la única tecnología que nos permitiría extirpar un tumor de esas dimensiones con un modo poco invasivo y salvando el riñón, nunca se había utilizado en un paciente despierto y, por tanto, no podía asegurarle la viabilidad de la intervención.

De acuerdo con el medio italiano Farmacia Serafini, el problema crucial de la intervención fue poder obtener un nivel óptimo de anestesia periférica para que el paciente no solo no sintiera dolor, sino que permaneciera despierto e inmóvil durante toda la intervención.

La cirugía fue realizada mediante el uso de una técnica retroperitoneoscópica con el robot Da Vinci Xi y el uso de 4 brazos operatorios.

El paciente pudo seguir las distintas fases de la intervención, que duró 2 horas de tiempo robótico. A pesar del tamaño y el crecimiento profundo de la masa, el tumor maligno fue extirpado por completo salvando el riñón.

Per la prima volta al mondo un robot chirurgico ha asportato un tumore maligno al rene su una paziente sveglia, presso l’Urologia universitaria dell’ospedale Molinette della Città della Salute di Torino https://t.co/KHlskESirp pic.twitter.com/qkK6cmmYFW — Farmacia Serafini (@FarmaSerafini) February 18, 2021

CON INFORMACIÓN DE ADN40