Aplicarían vacunas CanSino, Sinovac y Janssen a menores de 45 años

MÉXICO.- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell explicó que en México es recomendable que las vacunas CanSino, Sinovac y Janssen contra el COVID-19 se apliquen a personas menores de 45 años.

En la reunión del Gabinete de Salud con los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el funcionario federal expuso que podrían utilizarse en este segmento de la población por el nivel de eficacia de los antígenos.

Dijo que las vacunas de CanSino, Sinovac y Janssen tienen una eficacia de entre 50 y 60 por ciento, por lo que desde el punto de vista técnico, sería más recomendable aplicarlas a la población de menos de 45 años.

López-Gatell señaló que la lógica técnica y científica basada en recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que los biológicos con eficacia arriba de 90 por ciento -Pfizer, AstraZeneca y Sputnik V- se destinen a personas con más riesgo de complicaciones en su salud ante el virus SARS-CoV-2, como es el caso de personas adultas mayores, profesionales de la salud y para las personas entre 40 y 60 años.

Por su parte la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero reiteró que en la estrategia de vacunación no se politiza y no se presta a ningún otro interés que no sea el bienestar de las personas.

“Se está garantizando un acceso universal dando prioridad a los municipios con mayor índice de pobreza y marginación, ya que de ninguna manera la vacunación representará un elemento que engrose la brecha de desigualdad”, indicó.

Sánchez Cordero exhortó a las gobernadoras y los gobernadores a no bajar la guardia, mantener las medidas de seguridad establecidas por la Secretaría de Salud.

