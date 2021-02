Creo que es la primera ocasión que más hombres se suman a una exigencia ciudadana de mujeres, en las más recientes manifestaciones feministas, ellas, casi siempre están luchando solas, es más, han sido criminalizadas y criticadas por rayar monumentos, tirar barreras, aventar diamantina y quemarlo todo, sin embargo, en este pedimento “Presidente: Rompa el Pacto” patriarcal, en referencia al caso de Félix Salgado, muchos políticos, gobernantes, artistas, intelectuales, comunicadores y más personajes públicos se están uniendo. Seguramente a muchos los mueve su ideología, quizás otros lo ven ya como moda o aprovechando el barco se unen en contra del presidente. De cualquier forma, bienvenidas todas las voces que hoy se preocupan por las mujeres

Hombres: rompan el pacto todos.

A la vuelta de la esquina esta ya marzo, y vamos a la par del proceso electoral y todo lo que demanden las mujeres se convierte en política, así tiene que ser, el feminismo es una acción pública para mejorar las políticas públicas que garanticen el goce de todos los derechos humanos de las mujeres, en igualdad. Pero queda claro el oportunismo de muchos.

¿Conocen a Basilia? Es la víctima de Félix Salgado, era menor de edad cuando fue abusada, ha estado denunciando al ahora candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero y ha tenido que enfrentar varios juicios, incluido el mediático y la duda presidencial. A partir de este caso es que surge el movimiento virtual “Presidente: Rompa el pacto”. Primer movimiento de mujeres que en este sexenio llama más la atención, esto, aunque desde el inicio de la gestión de la 4T el presidente ha insistido en in visibilizar a las mujeres.

Se desaparecieron programas de género, se cerraron estancias infantiles, se redujo el presupuesto a cientos

de acciones en favor de las mujeres, el INMujeres sufrió reducción del gasto público, se siguen contando once mujeres muertas cada día por violencia feminicida; la pandemia aumentó exponencialmente la violencia doméstica y el desempleo para ellas; aún hay investigaciones en contra de las mujeres que tomaron la CNDH para reclamar por desparecidas y más muertas; cada día hay más “MeToo” de denuncias de acoso sexual, abuso laboral y son muy pocos los hombres públicos que se han unido a estas expresiones. Pero hoy la política los junta.

Ojalá que ya no se bajan del barco y que aboguen por todas las causas sociales que provean mejores niveles de vida a las mujeres. Independientemente de Morena y Félix, hay muchos motivos más para estar del lado de las mujeres y sería muy bueno que los hombres que hoy le reclaman al presidente, empezarán a romper sus pactos.

El pacto que los hace reír con chistes misóginos, el que los mantiene unidos en una red social compartiendo packs, el de hacerse de la vista gorda cuando el jefe o un compañero acosa a una compañera; ese acuerdo implícito y explícito de tener que verles el físico a todas y comentarlo en camaradería, de emitir juicios sobre ellas por lo que llevan puesto o cómo se comportan.

Basta ya de ganar más que ellas, aunque saben que ellas hacen el mismo o mejor trabajo; de robarles oportunidades o condicionárselas; basta de ser testigos, en todas partes de la violencia machista y no hacer nada, por complicidad u omisión.

Rompan el pacto patriarcal desde sus hogares, en centros de trabajo y en sus círculos cercanos.

Siempre es mejor empezar por uno mismo.

POR GUADALUPE ESCOBEDO CONDE