LOS GOBERNADORES QUE SE VAN…

Los gobernadores de los partidos (PRI, PRD, Independiente y PAN) que terminan su gestión este año, le han hecho saber al Presidente López Obrador, algunos de manera directa, otros, por medio de interlocutores confiables que, en las elecciones del próximo mes de junio, no meterán las manos y que han dado instrucciones para que sus colaboradores se abstengan de participar con alguno de los candidatos a las gubernaturas. Incluso le han mandado decir que los candidatos de sus partidos harán una campaña limpia y que respetarán el resultado que la autoridad electoral dictamine.

En el peor de los casos, están poniendo candidatos a modo para que Morena se levante con la victoria sin problema alguno.

En palabras del buen entendedor, esto se interpreta que los gobernadores que concluyen su mandato, le están entregando la elección al Presidente; por supuesto, a cambio de que no haya persecuciones o ajustes de cuentas cuando estos hayan dejado el poder.

En la cultura política mexicana, siempre ha existido ésta práctica de los que se van; buscan cuidarse las espaldas, no solo de los que llegan, sino de la misma Federación. Pero ésta vez, la forma como lo están haciendo los gobernadores, es humillante; se están poniendo de rodillas de forma indigna.

El ejemplo más claro ocurre en San Luis Potosí, en dónde la candidata a la gubernatura de Morena, Mónica Rangel, fue secretaria de Salud en el gobierno de Juan Manuel Carreras. Y aunque el caso del mandatario potosino no hay muchos casos de corrupción, se sabe que el priísta, es de todos los gobernadores, quien mejor relación tiene con el Presidente López Obrador y le ha dicho que pese a que hubo coalición PAN-PRIPRD, en San Luis Potosí, desde el gobierno estatal se trabajará para Morena.

Mónica Rangel, fue una funcionaria en el gobierno de Carreras que logró posicionarse en el ánimo de los potosinos gracias a la pandemia del Covid-19, además de ser una mujer con cero negativos cuando fue evaluada en las encuestas.

En Sinaloa, pasó lo mismo, el candidato de Morena a la gubernatura, es Rubén Rocha, ex jefe de asesores del gobernador priísta Quirino Ordaz. Morena ahí, según las encuestas tiene ganada la gubernatura. Quirino a pesar de ser de los gobernadores mejor calificados del país, fue de los primeros, en tirarse al piso en favor del Presidente.

En Nuevo León, El Bronco, Jaime Rodríguez Calderón está jugando sus cartas con el PAN y ha mandado un mensaje al Presidente en el que afirma que se trepará a la barda y que verá la elección a distancia, “que gane el que diga la gente; yo no me voy a meter para nada”. El Bronco, a pesar de ser uno de los gobernadores más rebeldes en contra de la 4T, con el Presidente se volvió “una sedita” de unas semanas para acá.

A estas alturas, los gobernadores que están por irse, lo que menos quieren, es tener problemas ni diferencias políticas con el Presidente, y más aún cuando la Auditoría Superior de la Federación acaba de adelantar que la mayoría de los gobiernos estatales tienen graves observaciones en sus cuentas y que difícilmente van a comprobarlas. Uno de los casos más sonados es Nuevo León, quien trae un faltante de más de 5 mil millones de pesos en los dineros de la Federación.

En total, según la ASF, los Estados traen cuentas mochas con el gobierno federal por más de 100 mil millones de pesos, pero los que más apurados andan tapando hoyos, son los que terminan su gestión en este año, por eso andan entregando sus plazas a cambio de tener el perdón del Presidente.

