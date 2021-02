Meghan Markle y Harry abandonan la Familia Real

REINO UNIDO.- Desde el día de hoy, viernes 19 de febrero los Duques de Sussex Harry y Meghan Markle, serán solo “Harry y Meghan Markle”. Es que la pareja ratificó su intención de alejarse definitivamente de la familia real.

Cuando en enero de 2020, los duques de Sussex decidieron no formar parte de la realeza británica y se asentaron en los Estados Unidos, la corona les dio un periodo de gracia, para confirmar su decisión.

Ahora que ese tiempo a pasado, Harry y Meghan Markle le comunicaron a la Reina Isabel II (abuela del príncipe Harry y del príncipe William) que continuarán alejados de los tratos reales de la familia de los Windsor.

Triste por la noticia, el palacio de Buckingham, compartió un comunicado oficial de prensa en la fría madrugada inglesa: “El duque y la duquesa de Sussex han confirmado a Su Majestad la Reina que no regresarán como miembros activos de la familia real.” Comienza el comunicado.

“Los nombramientos militares honorarios y los patrocinios reales de los Duques serán devueltos a Su Majestad, antes de ser redistribuidos entre los miembros activos de la Familia Real.” Continúa la redacción que la familia real compartió en sus redes sociales.

Harry y Meghan Markle, quedan de esta forma oficialmente desligados de la corona, de su ayuda económica y de cualquier obligación que se les requiera como miembros de la realeza británica.

El alejamiento de Henry y Meghan Markle de la familia real

Todo explotó en enero de 2020, cuando la pareja decidió que el ambiente real no era propicio para la crianza de su primer hijo, el pequeño Archie Harrison Mountbatten-Windsor, y decidieron independizarse.

Desde ese momento, la casa real entró en colapso, rumores de peleas y rencores comenzaron a circular por la prensa. El mismo título de “Megxit” señalaba a Meghan Merkle como la culpable de este quiebre con la tradición monárquica.

Harry se terminaba de definir así como “el hermano rebelde” y trascendió que su hermano William, el tercero en la sucesión al reinado, no le perdonó fácilmente este abandono.

El hijo en camino de Henry y Meghan Markle, sin nada que lo ate a la familia real

Vogue contributing photographer @misanharriman shares the symbolism behind the Duke and Duchess of Sussex's pregnancy portrait: https://t.co/0NFyVcOFtc pic.twitter.com/ApULfEaS3J

— British Vogue (@BritishVogue) February 15, 2021