Mexicano hace historia al participar en la misión de la NASA del Perseverance

MÉXICO.- De origen chiapaneco, Luis Enrique Velasco Velázquez, es un mexicano que trabaja desde hace 17 años en la NASA y hace ocho años se integró al proyecto Misión Marte 2020 que ayer hizo amartizar al Rover Perseverance, el explorador tecnológicamente más sofisticado que haya hecho el hombre para exploraciones en el planeta rojo.

Entrevistado por El Heraldo Radio Tuxtla, Velasco Velázquez, se consideró muy afortunado y satisfecho por el éxito de la misión cuyo objetivo será encontrar vida microbiana que sirva para que en el futuro el hombre pueda pisar el cuarto planeta del sistema solar, “ solo el 50 por ciento de este tipo de misiones han tenido éxito y esto lo ha logrado la NASA”, destacó.

El mexicano, quien lidera el equipo de ingenieros que participaron en la misión, explica que estuvo a cargo del desarrollo mecánico de la sonda espacial, así como la fabricación de piezas, ensamble de la tecnología de punta que lleva el Rover como las cámaras de video, los micrófonos, el helicóptero que sobrevolará por primera vez en la historia de la humanidad la superficie marciana; así como de la estructura, “será la primera vez que veremos imágenes reales de esos 7 minutos de terror que fue el amartizaje, porque lo que hemos visto son animaciones; escucharemos como fue ese momento”, además de todo lo que nos vaya proporcionando la misión”, relata emocionado.

Luis Enrique Velasco dijo que a partir de ahora su equipo trabaja en la siguiente misión que será recoger todas las muestras que acopie el Rover y traerlas de vuelta a la tierra para su investigación y cuya tarea deberá estar lista en los próximos ocho años.

“Me tocó diseñar los planos y la construcción para que el ingreso, descenso y amartizaje del vehículo fuera exitoso; pero se vivieron momentos de tensión porque aun cuando aparentemente todo está bajo control se desconoce si ocurrirá algún imprevisto al ingresar al planeta; lo cual afortunadamente no ocurrió”, narró.

Velasco Velázquez trabaja para el Jet Propulsión Laboratory (JPL) en el California Institute of Techonology, que ha participado en las misiones de la NASA a Marte.

El lanzamiento del Perseverance se realizó el 30 de julio del año pasado, recorrió más de 292 millas hasta llegar a su destino que fue el “Cráter Jezer”, un delta por donde los científicos consideran descendía un río, un sitio considerado peligroso, pero rico en información.

Touchdown confirmed. The #CountdownToMars is complete, but the mission is just beginning. pic.twitter.com/UvOyXQhhN9

— NASA (@NASA) February 18, 2021