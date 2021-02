MORENA, CANIBALISMO POLÍTICO

Pese a todas las artimañas y mentiras que utilizan el gobierno federal respecto a la presunta estrategia para vacunar primero a quienes se encuentran en la primera línea de batalla en contra del COVID 19 y luego a los adultos mayores de 60 años la situación sigue siendo caótica por decir lo menos.

Para acabar de amolarla la vacunación a los adultos mayores se ha politizado debido a que los mentados siervos de la nación que no son otros que los que están vacunando, han estado tomando foto a las personas además de solicitarles la credencial de elector a la cual sacan copia.

El asunto ha tomado revuelo nacional habida cuenta que no se ha dicho hasta el momento para que diablos toman foto, piden y sacan copia a la credencial del INE, todo esto ha provocado cualquier cantidad de reacciones todas ellas adversas en torno a la vacunación a las personas de la tercera edad.

Debido a este desgarriate las autoridades federales han dicho que está prohibido tomar fotografía a los vacunados así como solicitarles la credencial del INE so pena de ser sancionados e incluso meterlos a la cárcel.

Buen punto atajar esta situación indebida por parte de algunas personas que quisieron sacar raja política, aunque si hacían esto era porque alguien de muy arriba les ordenó lo hicieran tan simple que no se mandan solos, otra más de la mentada 4T.

En otras cosas en lo que se ha dado en llamar la joya de la corona en las próximas elecciones del mes de junio, Reynosa sigue y según se ve segura siendo un polvorín político-electoral.

en aquella esquina de la frontera con los Estados Unidos la alcaldesa municipal MAKI ORTIZ DOMINGUEZ continua partiendo el queso y lo realiza según su conveniencia.

La dama en mención es quien mantiene un férreo control político a tal grado que siendo “panista” tiene en un vilo al partido cuyos dirigentes no se han podido poner de acuerdo con ella .

Actualmente y al parecer MAKI será como citamos líneas arriba factor de triunfo o derrota para el panismo, que decir de MORENA partido el cual continúa haciéndole ojitos a la alcaldesa.

Tan simple que es mantenerla del bando albiceleste, sin embargo no darle a su hijo CARLOS PEÑA su dulcito, ha provocado cualquier cantidad de enfrentamientos de toda índole, y se dicen “operadores” políticos.

En otras cosas este fin de semana estaría en la capital del estado el delegado de MORENA ERNESTO PALACIOS quien se reuniría con el comité del partido donde tratarán temas relacionados con la elección.

Sin duda el dirigente habrá de reunirse también con los presuntos aspirantes a los cargos de elección en juego en la contienda electoral y de paso poner orden entre las filas del partido donde si algo destaca, es el canibalismo político.

En otro punto a medida que pasa el tiempo la alcaldesa de Victoria PILAR GÓMEZ LEAL ha metido fuerte el acelerador en materia de obra pública, el trabajo en ese sentido se comienza a notar ya es cada vez más común observar decenas de cuadrillas en las calles limpiando, bacheando o reencarpetando calles.

Lo anterior sin duda habrá de disparar los bonos a favor entre la ciudadanía, mismos que andaban por los suelos luego de la desastrosa participación del depuesto alcalde XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI.

Por cierto este último sigue pendiente de ser investigado realmente por las autoridades fiscalizadoras habida cuenta del evidente despilfarro del presupuesto público y también de sus innumerables fechorías. En ese sentido existe suficiente documentación que lo incrimina, cuestión que la autoridad correspondiente se aplique y realice su trabajo con verdadero profesionalismo.

En torno a al tema el único partido que sigue empeñado en que lleven a XICO al banquillo de los acusados es Movimiento Ciudadano a través de la aguerrida PATRICIA PIMENTEL de ahi en fuera nadie, la gente del PRI, PANAL ni mencionar, el PAN ni modo que se haga el harakiri.

En la banda de saqueadores del presupuesto de la administración capitalina también lleva parte importante MANUEL VILLARREAL, sin duda el principal cómplice del alcalde bailarín.

En tanto el rector JOSE ANDRES SUAREZ FERNANDEZ presentó en cumplimiento del estatuto orgánico ante el Honorable Patronato de la Universidad Autónoma de Tamaulipas el informe de los ejercicio financieros al cierre del 2020, asimismo realizó la propuesta presupuestal para el 2021.

Vía conferencia el rector dio a conocer a los integrantes del órgano colegiado los avances en materia académica y administrativa del pasado ciclo escolar.

POR MIGUEL ÁNGEL AGUILAR RODRÍGUEZ