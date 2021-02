FEDERACIÓN OBSTACULIZA A GOAN

Ya lo dijo el presidente de la república ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR que quiere pasar a la historia como uno de los mejores presidentes y para ello afirmó, esta trabajando todos los días en favor del pueblo mexicano, sin duda temeraria a estas alturas de su mandato la frase habida cuenta que han habido innumerables actos de corrupción que no tan solo no ha atacado sino que los ha solapado.

El hecho que varios miembros de su gabinete han renunciado a sus cargos por no prestarse a sucias maniobras institucionales son solo un ejemplo

de la podredumbre que existe hacia el interior de su gabinete, lo más grave es que LÓPEZ OBRADOR se niega primero a reconocer que existe en su gobierno la corrupción y segundo que no haga nada para solucionar el escabroso asunto.

Es inocultable que por varias vías principalmente por los medios de comunicación y las redes sociales se ha puesto al descubierto temas donde sus más allegados han cometido cualquier cantidad de delitos ligados a la malversación del presupuesto, falsedad de patrimonios y adjudicación de contratos entre otras muchas fechorías. Todo sin citar que miembros de su familia también han sido tocados por la ambición y la corrupción como sucedió con su querido hermano PÍO captado recibiendo bolsas de dinero para sus campañas proselitistas.

En fin con toda esa retahíla de cochinadas como espera AMLO pasara la historia, desde ahora debe de irse despidiendo de ser uno de los mejores mandatarios que se tenga memoria. Y todavía le faltan cuatro largos años para terminar su gestión y a como va pasará a la historia pero como uno de los peores, al tiempo.

En otras cosas poco a poco se evidencia que el principal operador al menos en la cúpula morenista de Tamaulipas es el diputado federal y Presidente de la Comisión de Hacienda en el Congreso de la Unión ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO.

Por lo pronto es él y nadie más quien organiza y planea las visitas que hace el delegado en la entidad de dicho partido ERNESTO PALACIOS, como sucedió el pasado fin de semana en la capital del estado.

Con la cantaleta de ponderar la unidad partidista el delegado de la mano de ERASMO se reunió con los senadores y el aspirante a la presidencia capitalina LALO GATTAS, entre otros, la gran pregunta sigue siendo porque no acude el “super delegado” JOSE RAMON GOMEZ LEAL.

El tema es que si lo que se magnifica es la unidad como es que no acude no solo el mentado JR sino otros prominentes miembros del partido en el poder federal.

Por cierto para enturbiar aún más lo que sucede en torno al morenismo, existe una versión en la más alto del partido, que indica que ya se está dando línea para que se unan al tampiqueño RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA ques que porque es el proyecto más sólido, ¿será?.

Ante todo veremos que dice el titular del área de administración de la Secretaría de Economía HÉCTOR MARTÍN GARZA, “el guasón” quien también le late por Tamaulipas.

En otro punto donde sigue pegando el COVID 19 sin misericordia alguna es el en Instituto Estatal Electoral de Tamaulipas, esta vez tocó al Secretario JUAN DE DIOS ALVAREZ ORTIZ y a su asistente BLANCA AURORA MARTINEZ MONTALVO.

Por tal motivo nos dicen que muchas de las áreas de dicho instituto se encuentran vacías para evitar la propagación de contagios.

En tanto el principal problema que enfrentan los gobernadores emanados del acción nacional para adquirir vacunas para sus respectivos estados no son las farmacéuticas ni la falta de producción como pudiera pensarse es por mucho, el gobierno federal que en esencia debería dar todas las facilidades para que las obtengan.

Mil y un requisitos son solicitados a los gobiernos estatales por parte de la federación pese a que están tratando de adquirir las vacunas con recursos propios.

Ante eso los gobernantes del grupo de acción nacional donde Tamaulipas forma parte importante han establecido trato directo con algunos laboratorios para adquirir por lo menos 20 millones de dosis.

El pasado fin de semana se reunieron en el Puerto de Tampico para tratar el asunto de la compra de las vacunas entre otros temas los mandatarios estatales de Aguascalientes MARTÍN OROZCO SANDOVAL, de Durango JOSÉ ROSAS AISPURO, MAURICIO VILA deYucatán,FRANCISCO DOMÍNGUEZ de Querétaro, CARLOS JOAQUÍN GONZÁLEZ de Quintana Roo y desde luego el anfitrión FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA de Tamaulipas.

POR MIGUEL ÁNGEL AGUILAR RODRÍGUEZ