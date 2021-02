Madero y Tampico harán pavimentaciones en conjunto

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Las administraciones de Tampico y Ciudad Madero, tienen previsto la pavimentación para este 2021 de calles limítrofes en colonias como la Obrera, dijo el alcalde de la Urbe Petrolera, Adrián Oseguera Kernion.

Afirmó que si gobiernos anteriores hubieran realizado pavimentaciones, Madero no enfrentaría el rezago que tiene en la actualidad, sobretodo en los sectores más antiguos.

“Vamos hacer la calle que nos une a los tamaulipecos, la calle Morelos junto con el alcalde Tampico son dos obras importantes que se harán ahí y ya estamos en coordinación con el municipio de Tampico”.

Reconoció que desde hace tiempo habían pedido la rehabilitación de calles en la colonia Obrera, “no las hacían porque anteriores administraciones no se ponían de acuerdo, hay una excelente relación con mis homólogos de Tampico y Altamira, hay voluntad”.

“Si administraciones pasadas hubieran trabajado como lo estamos haciendo, no tuviéramos el rezago en pavimentación que tendríamos ahorita, solo que las cobraban y no las hacían, son muchas peticiones”.

El pasado jueves se aprobaron más de 50 millones de pesos para obra pública con recursos federales, “son las tipo de obras que vamos estar haciendo, no vamos a parar en Ciudad Madero, vamos a poner sobre la mesa las que hacen falta, lo importante es que ya inició”.

POR Oscar Figueroa

La Razón