Se quitó la vida la hija del líder del grupo Patrulla 81

MÉXICO.- Este sábado, trascendió que minutos antes de las 4 de la tarde, el equipo de emergencias de Durango, recibió una alerta de intento de suicidio por medio de una llamada, por lo que autoridades acudieron de inmediato para atender el incidente reportado, según informó en Telediario Durango, una empresa de Multimedios.

Según se informó, una mujer denunció entrar al cuarto donde se encontraba su madre, quien tenía una soga en el cuello. Elementos de la Cruz Roja acudieron al lugar y confirmaron el lamentable fallecimiento de la mujer de 41 años de edad.

Dicho medio local, detalló que la mujer en cuestión se trata de Alma Rosa Gámiz (Alma Medina), hija de José Ángel Medina, líder del grupo ‘Patrulla 81’, quien lamentablemente hace 3 meses, perdió la batalla contra el Covid-19.

También se detalló que fue hallada sin vida en su casa ubicada en el Fraccionamiento Lomas, en el Cerro del Sacrificio. Además, reportaron que al parecer tenía cáncer de laringe y que hace unos días habría sido diagnosticada con Covid-19, por lo que ya habría estado en tratamiento para hacer frente al virus.

Sobre su contagio de Covid-19, se conoce que Alma Rosa viajó a la Ciudad de México en diciembre de 2020, en donde permaneció durante dos semanas y días después regresó a Durango.

De igual forma, en redes sociales se dieron a conocer los últimos mensajes de la hija del líder de ‘Patrulla 81’, en donde dejaba claro que no tenía una buena relación con sus hermanos y en la última publicación que tiene fecha del 17 de febrero, se puede leer: “Así se hacen los chismes, como reguero de pólvora. Yo llegué a ver a mi mamá y mi hermana no me dejó verla, quién sabe qué tanto alegaba porque cuando se pone a discutir habla muy rápido. Total: yo le dije ‘si está enferma, dámela para llevarla al doc (doctor)’ y me volvió a decir ‘¡no la vas a ver!’”.

En otro mensaje que publicó ese mismo día, habló sobre la muerte y en la publicación se puede leer en una imagen: “¿qué pasa si hoy muero? -Nada… Hoy te velan, mañana te entierran y con el tiempo te olvidan”, pero ella agregó algo al texto y escribió: “ni siquiera irían a mi funeral”.

Mientras tanto en las redes sociales de ‘Patrulla 81’, se colocó una imagen con un moño negro, sin dar más detalles sobre el motivo, aunque seguidores ya comenzaron a dar condolencias por el fallecimiento de Alma Rosa.

Hija del vocalista de Patrulla 81 se quita la vida, reportan medios. Este fin de semana, trascendió que la hija del vocalista de Patrulla 81, José Ángel Medina, se quitó la vida a tres meses de que su papá falleció por #COVID19. pic.twitter.com/TI8EAmyFuL — Noticia Informativa (@NoticiaInfoMx) February 22, 2021