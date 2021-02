Six Flags reabrirá nuevamente en primavera pese a Covid-19

México.- Six Flags Magic Mountain informó que abrirá nuevamente al público en primavera, bajo las reglas implementadas por el gobierno de California, Estados Unidos, ante la pandemia del coronavirus Covid-19.

No se dio una fecha exacta sobre la reapertura de Six Flags Magic Mountain, solo se dijo que sus puertas estarán abiertas nuevamente en la primavera de este 2021.

Six Flags Entertainment Corp., que opera el parque temático del condado de Valencia y otros 25 en Estados Unidos, México y Canadá, tiene planeado abrir todos sus parques para la temporada 2021.

“¡Te hemos extrañado!”: Six Flags Magic Mountain

En su cuenta de Twitter, Six Flags Magic Mountain se dirigió a los fanáticos de las montañas rusas a quienes dijo que podrían regresar este año: “La emoción está llamando. Apertura del parque con atracciones. Primavera de 2021”.

“¡Te hemos extrañado! ¿Estás listo para las emociones fuertes este año?”

Six Flags Magic Mountain

We’ve missed you! Are you ready for thrills this year? ???????????? #TheThrillIsCalling #ThrillCapitaloftheWorld #SixFlagsMagicMountain pic.twitter.com/wZyXuNdeSa

— Six Flags Magic Mountain (@SFMagicMountain) February 19, 2021