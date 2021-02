AMLO propone a gobernadores un acuerdo en favor de la democracia

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso este martes a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y a los 31 gobernadores del país, apoyar un “acuerdo nacional en favor de la democracia” de cara a las elecciones del próximo 6 de junio.

“Los exhorto a que no intervengamos para apoyar a ningún candidato de ningún partido; a no permitir que se utilice el presupuesto público con fines electorales; a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de ‘cuello blanco’ para financiar campañas; a impedir la compra de lealtades o conciencias; a no traficar con la pobreza de la gente; a no solapar a tramposos electorales, a evitar el acarreo y relleno de urnas”, dijo.

El mandatario afirmó que, por su parte, promete conducirse con absoluta rectitud y defender “la soberanía popular”.

“Los convoco a que juntos hagamos historia”, afirmó.

El presidente afirmó que las condiciones actuales del país son “inmejorables” para el establecimiento de la democracia pues se cuenta con instituciones como el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade).

En la 'mañanera', @lopezobrador_ leyó una carta que enviará a los gobernadores para que "de la manera más horizontal y respetuosa, establezcamos un acuerdo nacional en favor de la democracia". pic.twitter.com/TPejebtVEA — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) February 23, 2021

