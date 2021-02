Estados Unidos supera medio millón de muertes por covid

ESTADOS UNIDOS.- Estados Unidos superó el lunes las 500.000 muertes por covid-19 y los 28 millones de casos. Ante 500 velas encendidas, una por cada millar de decesos, en la escalinata de la Casa Blanca, el presidente, Joe Biden, y la vicepresidenta, Kamala Harris, acompañados de sus respectivos cónyuges, guardaron un minuto de silencio para honrar a las víctimas. El mandatario ordenó que las banderas de los edificios del Gobierno federal ondeen a media asta durante cinco días. “Más estadounidenses han muerto en esta pandemia que en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam juntas”, dijo Biden el lunes en un mensaje.

“Para sanar debemos recordar y debemos hacerlo juntos como nación”, dijo Biden desde la Casa Blanca. “Les prometo que llegará un día en el que el recuerdo de nuestros fallecidos dejará de provocar lágrimas para provocar sonrisas. Mi deseo para todos nosotros es que ese día llegue pronto”, agregó, instando a sus compatriotas a dejar a un lado las diferencias partidistas para combatir juntos la pandemia. “Mientras reconocemos la dimensión de estas muertes en masa en EE UU, recordamos a cada persona y la vida que llevó. [Porque] Son personas que conocemos”, concluyó el presidente. Tras el minuto de silencio en recuerdo de las víctimas, una banda militar interpretó una versión de Amazing Grace.

A diferencia de su predecesor, el republicano Donald Trump, quien a menudo buscaba minimizar la enfermedad, Biden ha hecho del combate a la pandemia su máxima prioridad. El presidente advirtió de que el número de muertos por la covid-19 en Estados Unidos podría alcanzar “muy por encima” los 600.000, según indican los modelos de predicción, que estiman que esa cifra se concrete en primavera. El demócrata también recordó la necesidad de permanecer alerta en el combate al virus, con el uso de mascarillas, la preceptiva distancia de seguridad y la vacunación cuando corresponda. La cifra del medio millón de muertos supera ampliamente los primeros pronósticos de la Casa Blanca, hace un año, estimados entre 100.000 y 240.000 muertos en el mejor de los casos, pero queda lejos de los dos millones de decesos del pronóstico más pesimista.

Con apenas un 4% de la población mundial, EE UU suma cerca del 20% de todos los muertos por la pandemia en el mundo. A pesar de las dramáticas pérdidas, la tendencia en el país, que anunció su primera muerte en febrero del año pasado, es marcadamente a la baja, a medida que se incrementa el ritmo de las vacunaciones. Un total de 44,1 millones de estadounidenses han recibido ya una dosis de la vacuna, y cerca de 19,5 millones, las dos. Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en sus siglas inglesas), la agencia federal de vigilancia de salud pública, dijo que las muertes en Estados Unidos están en su nivel más bajo desde diciembre, con una caída del 39% en el último promedio de siete días de nuevos casos diarios. El presidente Biden ha reiterado en los últimos días que confía en que para el mes de julio el país alcance la inmunidad colectiva tras la vacunación de toda la población adulta, tras recibir 600 millones de dosis.

Today, our nation passed another grim milestone in this pandemic: 500,000 lives lost. Join us as we honor their memory. https://t.co/AzUzXoVUgb

— President Biden (@POTUS) February 22, 2021