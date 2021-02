Starlink de Elon Musk, tendría un internet de hasta 300 Mbps

Ciudad de México.- Elon Musk reveló este lunes en su cuenta de Twitter que la red de satélites Starlink de su empresa SpaceX proporcionará a finales de este año velocidades de Internet de hasta 300 Mbps, en lugar de los 100 Mbps que ofrece actualmente la versión beta del servicio en EU, Canadá y el Reino Unido.

Además, el multimillonario detalló que la latencia, el tiempo que tardan los datos en transferirse entre su fuente original y su destinatario, debería mejorar hasta unos 20 milisegundos.

El jefe de SpaceX también apuntó que para finales de año su compañía lanzará suficientes satélites Starlink para proporcionar a “la mayor parte de la Tierra” un servicio de Internet de banda ancha, baja latencia y cobertura mundial a bajo costo, que cubra todo el planeta en el 2022. “Luego se trata de densificar la cobertura”, agregó.

Speed will double to ~300Mb/s & latency will drop to ~20ms later this year

Sin embargo, Musk señaló que es “importante tener en cuenta que la telefonía móvil siempre tendrá ventaja en las zonas urbanas densas”, mientras “los satélites son mejores para las zonas de baja y media densidad de población”.

Most of Earth by end of year, all by next year, then it’s about densifying coverage.

Important to note that cellular will always have the advantage in dense urban areas.

Satellites are best for low to medium population density areas.

— Elon Musk (@elonmusk) February 22, 2021