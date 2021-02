Debe Federación 128 mdp a maestros de tiempo completo

TAMAULIPAS.- El gobierno federal adeuda cuatro quincenas del 2020 a los maestros de las escuelas de tiempo completo de Tamaulipas.

El secretario de Educación de Tamaulipas, Mario Gómez Monroy, detalló que en total son 128 millones de pesos, los que no ha depositado la Federación para pagar las horas que trabajaron los docentes.

“Estamos insistiendo ante la Federación, el compromiso del Secretario Esteban Moctezuma fue el de agilizar ese pago, sin embargo se fue y nos dejó en el aire”.

Ahora, dijo, requieren que la Secretaría de Educación Pública responda de manera formal a través de oficios si es que ese pago está cancelado, para buscar otras alternativas para los profesores.

El funcionario confirmó que para el 2021 no está contemplado el programa de Escuelas de Tiempo Completo en el presupuesto federal: “viene en cero”.

“Recordemos que tiempo completo es un pago extraordinario por horas extraordinarias que trabajan los maestros, no tiene nada que ver con su sueldo, es un programa federal y la Federación lo está retirando; y no podemos estar dejando todos los programas que deja la Federación”, detalló.

Por Staff

Expreso-La Razón