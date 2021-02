Migrantes en México también recibirán vacuna: SRE

MÉXICO.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que las personas migrantes que se encuentran en territorio nacional serán considerados para recibir la vacuna contra el COVID-19.

???? @SSalud_mx: Personas migrantes en territorio mexicano también recibirán vacuna contra #COVID19. https://t.co/n4dAsNlvi9

????Ministry of Health: All migrants in Mexico eligible for #COVID19 vaccines. pic.twitter.com/onJaNTMvKF

— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) February 24, 2021