Mujer mata a una jirafa y se toma fotos para Facebook

MUNDO.- Una mujer mata a jirafa y causa indignación en redes sociales no solo por haber matado al animal en Sudáfrica sino por haberse tomado fotos y haberlas publicado en su Facebook.

En unas de las fotos se ve a Merelize Van Der Merwe, de 32 años, posar con el corazón del animal y en otra más se encuentra a la jirafa muerta sobre el piso.

“¿Alguna vez se preguntó qué tan grande es el corazón de una jirafa? Estoy en la luna con mi regalo de San Valentín!”, dijo la mujer. De acuerdo con Mirror, el esposo de la mujer gastó 2 mil dólares para hacer “realidad su sueño” en un parque de juegos de Sudáfrica.

Der Merwe dijo que matar a la jirafa de 17 años ayudará a conservar a las especies en peligro de extinción en Sudáfrica, afirmación rechazada por los conservacionistas.

This is Merelize Van Der Merwe (32).

She posted these pictures on her facebook account.

There is another picture in which she laughs and holds the cut-out heart of the giraffe into the camera.

I didn`t want to post this here…

There are so disgusting people in this world… pic.twitter.com/5u8k9da9F5

— Marko Silberhand (@MarkoSilberhand) February 22, 2021