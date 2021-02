Doña Rosa recibió uno de los mejores regalos: la vacuna anti Covid

ALTAMIRA.- El próximo lunes Rosa María Martínez Morales cumple 92 años de edad, pero este jueves se adelantó uno de los mejores regalos que podría recibir y acudió a aplicarse la primera dosis de la vacuna anti Covid.

Le tocó el número 722 en la fila de personas con sillas de ruedas y esperó con paciencia el momento de poder ingresar al plantel educativo acompañada de su hija, quien señaló que llegó a las 5 de la mañana.

Relata que no estaba muy convencida, pero su hija la animó y decidió ir.

Unos momentos antes de aplicarse la vacuna Covid en el módulo del Cbtis 105 de Altamira, señaló que durante esos meses se ha cuidado mucho y ha estado en su hogar sin salir .

“ He estado controlada con mis medicamentos para el corazón y los bronquios y no he salido a la calle”, dijo

Explica que ni siquiera todos sus hijos han acudido a visitarla para evitar contagiarla durante todos estos meses.

Cientos de personas acuden diariamente al módulo de vacunación.

Muchos arriban desde las 4 de la mañana para ser de los primeros y tener acceso a la vacuna.

Este jueves fue el noveno día de la vacunación anticovid en Altamira y fueron kilométricas las filas que se registraron ya que llegaron hasta la entrada del sector Santa Amalia.

Miles de personas mayores acudieron llevando sombrillas, sillas y bancos para hacer un poco más cómoda la larga espera.



Al finalizar la jornada cerca de las 4:30 de la tarde hubo muchas personas que no alcanzaron a vacunarse y les pidieron regresar mañana viernes, lo cual causó muchas molestias.

Se estima que el sábado concluya la vacunación.

Por Silvia Mejía Elías / La Razón