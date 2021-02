Pide IP respeto al Estado de Derecho

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Representantes de la iniciativa privada del estado, advirtieron que no se debe permitir que la justicia se utilice con fines políticos.

El ex presidente de Coparmex en Matamoros, Juan Carlo Hernández Flores, pidió se siga el debido proceso, “en México debe existir Estado de Derecho, un ciudadano, así como un servidor público y cualquier persona con un puesto de elección popular, debe cumplir la ley”.

El Presidente de la Comisión Laboral de Coparmex nacional, señaló que no se puede tolerar que se trate de venganzas políticas, “lo que sí no debemos, en tiempos electorales, ver pesquisas entre partidos, en una democracia moderna, no lo podemos tener”.

Por su parte, el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio (Fecanaco) en Tamaulipas, señaló que el hecho de que la acusación se presente en pleno proceso electoral genera una gran desconfianza “y la fuerte sombra de que las instituciones de procuración de justicia de la nación están siendo utilizadas como herramientas partidistas de represión electoral”.

Julio Almanza Armas, agregó que si algo está mal, se investigue, pero siempre con imparcialidad, respetando el principio de presunción de inocencia, “pero sobre todo, no generando la sensación de qué se está armando una acusación en contra de un gobernante con fines claramente político electorales esto sería muy lamentable reprobable y característico de un régimen retrograda”.

El presidente de Coparmex en Victoria, Mario Flores Pedraza, llamó a que se actúe apegado a la ley, “en Coparmex Victoria creemos en el Estado de Derecho, si alguien viola la ley debe de pagar y si las autoridades encargadas de la justicia no pueden demostrar dichas violaciones se debe de exonerar. Al final en Coparmex queremos que se respete la ley”.

POR PERLA RESÉNDEZ