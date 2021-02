Aprueba EU vacuna de Johnson & Johnson de una sola dosis

ESTADOS UNIDOS.- La Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, aprobó el uso de emergencia de la vacuna de la compañía Johnson & Johnson contra el coronavirus Covid-19; es la primera vacuna de una sola dosis en ser autorizada.

La vacuna de Johnson & Johnson es la tercera aprobada en Estados Unidos, y por ser la primera vacuna contra el coronavirus de una sola dosis en ser avalada, será más sencillo su transporte y administración, que serán coordinados por la farmacéutica Janssen y su uso en personas mayores de 18 años de edad.

