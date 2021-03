Anuncia la Casa Blanca que Biden no piensa compartir vacunas AntiCovid con otros países

ESTADOS UNIDOS.- Joe Biden no aceptará la solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador para que Estados Unidos comparta con México vacunas contra COVID-19.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano señaló que durante su reunión bilateral virtual con Biden refrendará la petición de que las farmacéuticas de EE.UU. distribuyan la vacuna de Pfizer/BioNTech a México.

Q: “Would President Biden consider sharing the US vaccine supply with Mexico?”@PressSec: “No.” pic.twitter.com/RLJCn8oAyv

