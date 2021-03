Descarta SET regreso a clases presenciales

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Aunque en Tamaulipas hayan regresado a semáforo verde 20 de sus municipios, las clases presenciales aún no se llevarán a cabo.

Así lo dio a conocer la subsecretaria de Educación Básica, Magdalena Moreno Ortiz, quien expuso en entrevista que para volver a los salones de manera presencial todo el Estado deberá de estar en verde.

Y es que Tamaulipas aún no está en condiciones, pues 23 municipios siguen en rojo y amarillo según la Secretaría de Salud.

“La indicación que se tiene es que hasta que el semáforo esté en verde en la totalidad del Estado se volverá a clases, no en algunos municipios nada más”.

“No nada más en algunas comunidades rurales, no en algunas ciudades, no, es cuando en la totalidad de la Entidad este en condiciones, que aún no las hay”, expuso Moreno Ortiz.

POR Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón