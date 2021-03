MORENA, ¿jugada maestra?

Continúa siendo el tema de las vacunas en contra del COVID 19 crucial para el gobierno federal que impactará sin duda de manera absoluta en las elecciones del mes de junio en favor del partido en el poder nacional MORENA, es por ello que el presidente y fundador de dicho instituto apuesta todo para que sigan llegando millones de de vacunas al país.

Igual se pone especial énfasis en su aplicación la cual por cierto se extiende rápidamente por algunos estados de

la república y de ahí a sus respectivos municipios.

Si bien es cierto que en su aplicación existe un verdadero caos debido a la pésima organización miles de personas de la tercera edad la aceptan gustosos.

Es esta actitud la que los sabios del morenismo han sacado raja política y de ello hay constancia, tanto que en en su inicio hasta tomaban fotos y pedían la credencial de elector a los vacunados, acción que motivó las más virulentas reacciones de diversos sectores políticos y sociales del país orillando finalmente que dicha situación se cancelara desde lo más alto del poder.

No obstante los últimos parámetros de medición respecto a la posición que guarda el morenismo en el ánimo social está cuesta arriba y subiendo y todo.

Se debe en gran parte al tema de las vacunas el cual como citamos siguen sacandole provecho.

A todo eso hay que agregar las mañaneras donde el presidente LOPEZ OBRADOR ha sabido manipular y empujar en todos los sentidos no solo lo que hace en su gestión administrativa sino lo que tiene que ver con el tema político-electoral del país.

Por su puesto que también han servido sus jornadas matutinas para denostar y desgastar a quien le pone cualquier tipo de trabas o está en contra de lo que él dice, piensa y hace.

En otro punto cientos de personas se manifestaron por las principales calles de la capital para apoyar el trabajo y postura del Gobernador de Tamaulipas FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA frente

a lo que ha dado en llamar persecución política en su contra por parte del gobierno federal concretamente del inquilino

de palacio nacional en clara alusión al presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR.

En el mitin que tuvo como fin las plaza Hidalgo de la capital del estado y donde desde las escalinatas del palacio estatal de gobierno, el mandatario dirigió unas palabras a los manifestantes a quien

les dijo que no está solo, porque cuenta con el apoyo y respaldo de la sociedad tamaulipeca.

En otra parte de su arenga el gobernador CABEZA DE VACA insistió que el tema del desafuero se trata de una maniobra sucia orquestada por parte del gobierno federal en su contra y que tiene claros tintes políticos.

Me podrán seguir difamando, calumniando, atacando, pero que sepan y que sepan bien que aquí nadie se rinde, seguiremos dando la batalla al gobierno federal, manifestó el mandatario estatal.

En medio de todo esto sin duda que la estrategia a seguir por parte del partido en el poder en el estado habrá que modificar su metodología operativa-electoral con miras a los comicios del seis de junio venidero.

El problema del desafuero al

ejecutivo estatal así lo amerita tema que indudablemente no debe escapar de la mente de la cúpula de poder y eso lo deben de tener muy claro basado en la incógnita del derrotero que tome el asunto.

Por lo pronto se espera un cierre de filas por parte de los todo el partido en el estado y por parte de todos los candidatos y candidatas que han sido seleccionados para contender en las próximas elecciones.

Otro dato importante que debe el panismo tomar en cuenta si es que quiere que no se desarticule su proyecto para las elecciones de junio, es que si se formaliza el juicio de procedencia en contra del mandatario estatal, este y sus principales asesores y operadores políticos estarán sumamente ocupados en el litigio y según los tiempos establecidos los mantendría entretenidos hasta allá por el mes de mayo, en pocas palabras quedaría el camino

libre para que MORENA pudiera hacer lo que le venga en gana con todo lo que ello signifique.

Por otro lado, lo anterior corrobora lo dicho por los defensores del Ejecutivo Estatal y por el mismo, en el sentido de que todo es un tinglado bien armado y planificado que ocurre curiosamente en medio de un proceso electoral, ¿jugada maestra?.

En otro punto en Reynosa trasciende que por fin el partido MORENA habría llegado al acuerdo con la alcaldesa de aquella ciudad MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, para que su vástago CARLOS PEÑA sea considerado como candidato en los próximos comicios.

La idea es que MAKI jalaria con dicho partido renegando de paso al partido que lo llevó al poder aunque a fuerza de ser sinceros jamás comulgo com las siglas del PAN sino todo lo contrario y de ello, hay constancia.

POR MIGUEL ANGEL AGUILAR RODRIGUEZ

Twitter: maguilar96@hotmail.com