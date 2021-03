Pactos, acuerdos y desacuerdos

Hace una semana, el Presidente Andrés Manuel López propuso a los gobernadores del país sumarse a un llamado Pacto por la Democracia, que esencialmente establece la voluntad para no intervenir en los procesos electorales.

El Presidente sabe bien, porque su juventud y buena parte de su etapa adulta se formó ideológicamente en el PRI, que los gobernantes siempre harán lo necesario, aún si está fuera de la ley, por beneficiar a los candidatos del partido que los llevó al poder con tal de conservar privilegios.

Eso aplica para cuando era priísta, para cuando fue Jefe de Gobierno en la Ciudad de México apoyado por el PRD y también ahora, que es Presidente y de facto dirige a Morena.

Ese día, lunes de la semana pasada, López convocó a todos los gobernadores a sumarse a este pacto, seguro como está de encarnar el espíritu de Madero, aunque el llamado apóstol de la democracia no repetía los yerros y las malas prácticas del régimen que ayudó a derrotar.

Todo parecía estar bien, pero al día siguiente se filtró que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Cámara de Diputados iniciar un procedimiento para buscar el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, a quien acusó de delitos como delincuencia, uso de recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

Independientemente de si las acusaciones son ciertas y de si hay evidencias suficientes para proceder legalmente, el tema de fondo es el mensaje que se envió a los mandatarios estatales desde el poder presidencial: Hay una oferta de acuerdo, de pacto si te alineas con las políticas oficiales y no cuestionas o bien, el brazo jurídico del gobierno actúa en contra si prefieres oponerte a la sujeción de los designios superiores. Así como se entiende que pasó con Tamaulipas.

Insisto: Los señalamientos tendrá que enfrentarlos el acusado como mejor le aconsejen sus defensores para librar las imputaciones graves, sin que eso afecte sus propios planes políticos, pero queda la percepción en amplios sectores que la acción judicial enmascara un objetivo eminentemente político, porque las posibilidades de Morena y sus aliados no les alcanzaban para ganar las diputaciones federales ante la maquinaria azul en el estado.

Mientras eso pasa, ayer los apoyadores de García realizaron una marcha en Ciudad Victoria, a la que acudieron representantes y figuras del panismo de todo el estado.

Para muchos, la manifestación de apoyo al García Cabeza de Vaca refleja la fuerza que tiene en el estado y al mismo tiempo, el virtual inicio de una temprana campaña por la Presidencia de la República, a la que muchos confían que van a sumarse representantes de fuerzas opositoras y de sectores productivos que han sido agraviados por las políticas impulsadas desde Palacio Nacional.

Para muchos otros, no son más que actos que rayan en la audacia extrema, para forzar una eventual negociación política.

Como sea, en las siguientes semanas veremos una guerra política y jurídica en la que tanto el PAN como Morena y el Presidente van a quedar mal parados.

Porque así como pasó en tiempos de Fox, de Calderón y de Peña, también lo vemos ahora con los opositores personales y políticos del régimen. La historia se repite y como entonces, el desenlace no siempre es el que se quiere desde el poder.

LAS ENCUESTAS AÚN NO HABLAN

Hace días leí en algunos sitios que el impacto de las acusaciones contra el gobernador tamaulipeco le habían costado al PAN 12 puntos en la preferencia electoral.

Platiqué con un reconocido directivo de una de las encuestadoras más conocidas y acertadas del país y me confío que una encuesta hecha uno o dos días después de una situación como ésta, no permitían tener una lectura con esa precisión.

Coincido, más que por empatía con el acusado o los acusadores, porque creo firmemente que afirmar que hubo una caída severa en las preferencias electorales tiene un objetivo claro de crear el framing favorable a la autollamada 4T, para poder justificar un artificial ascenso de los candidatos oficialistas. Algo que, por supuesto, conociendo los antecedentes de muchos de ellos en la zona y el estado sería difícil de creer.

POR TOMÁS BRIONES