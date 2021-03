Descarta SET regreso a aulas

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Aunque en Tamaulipas hayan regresado a semáforo verde 20 de sus municipios, las clases presenciales aún no se llevarán a cabo.

Así lo dio a conocer la subsecretaria de Educación Básica, Magdalena Moreno Ortiz, quien expuso en entrevista que para volver a los salones de manera presencial todo el Estado deberá de estar en verde.

Y es que Tamaulipas aún no está en condiciones, pues 23 municipios siguen en rojo y amarillo según la Secretaría de Salud.

“La indicación que se tiene es que hasta que el semáforo esté en verde en la totalidad del Estado se volverá a clases, no en algunos municipios nada más”.

“No nada más en algunas comunidades rurales, no en algunas ciudades, no, es cuando en la totalidad de la Entidad este en condiciones, que aún no las hay”, expuso Moreno Ortiz.

También detalló que el retorno a las aulas posiblemente sea en agosto, en el nuevo ciclo escolar 2021-2022, tal y como lo mencionó de igual modo el subsecretario de Planeación, Francisco Elizondo Salazar.

Esto debido a la baja de casos COVID-19 que en Tamaulipas se han registrado y que después del periodo vacacional de Semana Santa, se podrá ver más claro el panorama.

“La gran ventaja que hoy tenemos es que va en mejora esto y el clamor ya también los padres de familia es ya el regreso a clases presenciales”, expresó.

“Cómo se ha contenido el virus y con la esperanza de la vacunación, se generarían muy fuertes expectativas y formas de poder comenzar el próximo ciclo escolar”, puntualizó Elizondo Salazar.

VAN MÁS DE 60 MIL NUEVOS INSCRITOS

En el tema de las inscripciones, Magdalena Moreno Ortiz detalló después del tema de semáforos que han recibido una buena respuesta en cuestión al número programado de solicitudes para este nuevo periodo aunque continúan algunas problemáticas en zonas rurales o de difícil acceso para la tecnología.

En estas escuelas se abrirá una posibilidad de que los registros para los alumnos sea de manera presencial y de manera escalonada cumpliendo con todas las reglas de sanidad ya conocidas contra el COVID-19.

“Hay algunas escuelas que por su ubicación no pudieron acceder a la inscripción de manera virtual, por lo tanto ya tenemos identificadas más escuelas que son alrededor de 100”, detalló la funcionaria.

Son municipios urbanos y rurales tales como Reynosa, Bustamante, Tula, Miquihuana, San Nicolas, San Carlos, en algunoa ejidos de Hidalgo, en algunas zonas de Altamira; en Camargo, en regiones de San Fernando, como lo es el área de La Carbonera principalmente.

Al momento de las 90 mil solicitudes que se tienen como meta en educación básica, van poco más de 67 mil nuevas inscripciones en educación básica.

Esto solo es hasta el corte del pasado viernes, por lo que debe de haber aumentado el número este fin de semana.

“Terminamos secundaria y primaria, ahorita estamos en preescolar y recordemos que esto termine hasta el 12 de marzo”.

“Estamos sorprendidos por la magnífica respuesta y llevamos ahorita alrededor de 67 mil al corte del viernes pasado y debe de haber habido un aumento sobre todo porque iniciaron las de preescolar y estamos sorprendidos porque se ha generado buena respuesta debido a que al inicio presentamos muchas problemáticas también con la plataforma ya que se batallaba al inscribir”.

POR ANTONIO H. MANDUJANO