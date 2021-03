Confirman cocodrilos en el CHIJÓL

Pueblo Viejo.- Las apacibles aguas del canal del Chijol se han convertido en un nuevo hábitat para cocodrilos de gran tamaño si no está confirmado por pescadores y autoridades ecológicas del municipio.

La idea que de que los impresionantes saurios arribaban al sitio por casualidad ya se ha descartado totalmente debido a que su presencia cada vez es más notoria y sin duda ya existe una población a destacar en este vaso lacustre.

Pese a lo anterior no son fáciles de observar, ya que se mantienen escondidos entre la maleza y el mangle, pescadores manifestaron que los saurios son pacíficos y que incluso se espantan cuando arrojan las atarrayas para capturar especies de escama.

En el lugar, hasta hace algunos años era común que los residentes de la Guadalupe y hasta los visitantes se metieran a nadar.

“No los hemos visto, aunque de repente salen. Son como de dos metros y medio. A veces están en las orillas, sobre los troncos de árboles. Antes se miraban más”, señaló Silverio Espinoza.

No tenemos conocimiento de que ataquen a las personas, no son bravos. Ven gente y se espantan. Además la gente ya no se mete al canal a bañar como antes. Ahora se van a la playa, manifestó.

Por su parte, el director de ecología, Alejo Juárez Cruz dijo que de momento no representa un peligro porque los ejemplares que hemos podido detectar alcanzan hasta los tres metros, y para que representen peligro deben ser más grandes. Lo que no se puede hacer es meterse al canal del Chijol

“Hay que recordar que el cocodrilo es un cazador de emboscada y no te das cuenta hasta que lo tienes encima, hay que tener mucho cuidado con eso.

La talla se calcula midiendo la distancia entre ojo y ojo multiplicando por la distancia estimado entre ojos y nariz, y eso nos dará una talla aproximada”, sostuvo. Reiteró que no han tenido reporte de presencia de saurios de cuatro metros.

Por Víctor Montiel/ La Razón