DINOSAURIOS EN LAS DIPUTACIONES PLURIS DEL PRI

Los Dinosaurios del PRI nuevamente hicieron valer su manotazo, ven lo fregado y jodido que está el partido, pero no se hincan, el hambre es canija, eso fue lo que se vio con la designación a las pluris al Congreso de Tamaulipas.

Después de meses de pleitos, patadas, mordidas, jaloneos, y hasta traiciones orquestadas por el presidente estatal de este partido (Édgar Melhem) todooo por agandallarse las primeras posiciones de la lista de diputados locales plurinominales, finalmente la guerra terminó y, malamente el oriundo de Río Bravo, se salió con la suya.

La poca y pobre unidad tricolor que había, Nuevamente volvió a quedar hecha pedacitos con la lista de candidatos a diputados locales pluris.

Adivine quién va en la número uno, hay le van varias pistas: mostró su “hambre política” por mantenerse en la nómina estatal y se nota que le da terror no estar succionando de la ubre estatal… ¿No le atina?

Le daba vergüenza decir que ganaba 50 mil pesos de sueldo en la dirigencia estatal, puesto que está acostumbrado a ganar, mínimo, 200 mil pesos mensuales.

Se trata del dirigente estatal del Partido Tricolor más obeso, flojo y ventajoso que ha tenido este gremio… Ni más ni menos que Édgar Melhem.

Y es claro que como sabe, y lo sabe perfectamente que no tienen posibilidades de ganar en las urnas ninguna diputación local, ni federal, ni mucho menos alguna alcaldía de las grandes; sólo estarán manteniendo alguno que otro rancho con sus alcaldes pueblerinos que no representarán nada para la entidad, por eso aseguró la uno, para garantizar tres años de salario gratis.

Quien es claro; que apenas asegure su primer quincena y estará tirando al bote de la basura la presidencia estatal del PRI y desde ahorita se lo digo, será un diputado gris y que se arrodillará al sistema estatal desde el primer segundo que tome protesta.

La segunda posición se trata (hay le van las pistas) de una chica agradable, y ha hecho algo (no mucho) sólo algo de trabajo en el partido, pero que lamentablemente su apellido es una piedra que carga en su lomo y que le ha hecho mucho daño, pero también le ha dado chamba gratis.

Fue síndica con Óscar Almaraz , alcalde de Ciudad Victoria, y estuvo envuelta en un escándalo por una presunta denuncia de fraude.

La conocen más por ser la sobrina pobre de Enrique Cárdenas del Avellano, o la nieta del ex Gobernador, se trata de Alejandra Cárdenas, quien no representa ni 100 votos y en la pasada campaña también llegó a ocupar una posición en las pluris, pero perdió.

Y por último, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, metió mano negra dejando a uno de sus “amigotes” incrustados en la lista, se trata del ex candidato a senador perdedor, Alejandro Guevara.

Tacha para el tal “alito”, así debería de ser bueno para haber velado por una lista justa y equitativa, no que permitió y solapó que esté invadida de intereses personales y ambiciones.

Pero todoooo esto vendrá a ser un “tiro de gracia” de regalo en vísperas del cumpleaños del Partido Revolucionario Institucional.

El PRI está condenado a quedar muerto y condenado a desaparecer en esta próxima elección.

Pero tal parece que eso es lo que pretenden con decisiones bobas y burras como esta lista de pluris.

Ellos Édgar Melhem, Alejandra Cárdenas y Alejandro Guevara, seguramente hoy amanecieron muy contentos por este regalo (recuerde que en las pluris no se suda la camiseta) perooo vergüenza les debería de dar que llegaran de perdedores y vividores al Congreso de Tamaulipas.

Recuerde: ¡No se vale chillar!

POR MARIO PRIETO