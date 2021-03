Verde-amarillo, causa pelea

Ninguna sorpresa causó la nominación del dirigente del PRI estatal EDGAR MELHEM SALINAS quien aparece como número uno en la lista de candidatos plurinominales a diputado local y con ello estaría amarrando un lugar en la próxima legislatura estatal.

Desde el mismo arribo de su gestión por cierto amañada, el riobravense supo que lo lograria y es este el segundo paso dentro de su proyecto político para lograr la candidatura a la senaduría el objetivo real desde su llegada.

De sobra es sabido que MELHEM SALINAS supo moverse dentro de la cúpula estatal donde tuvo que dar para poder obtener su postulación así haya traicionado a varios de sus militantes para lograrlo, el caso era llegar.

Como suplente lleva para variar a un viejo conocido como es el caso de EUGENIO BENAVIDES quien en algún momento fue diputado local.

En la segunda posición va ALEJANDRA CARDENAS CASTILLEJOS, seguida de ALEJANDRO GUEVARA COBOS ambos con serias posibilidades alcanzar una curul dependiendo de la votación final, llevan como suplentes a VIRGINIA ARACELI IBARRA SOTO y JUAN MACHUCA VALENZUELA, respectivamente.

En otras cosas trasciende que hubo fuerte jaloneo y hasta palabras altisonantes entre la cupula de la secretaria de salud, debido a la “jalada” que alguien se avento el pasado fin de seman al decir que la entidad entraba en semaforo verde para luego desdecirse cambiandolo a color amarillo.

Al respecto cabe señalar que la responsable es directamente la titular del ramo GLORIA MOLINA GAMBOA al margen de quien haya sido el “aventurado”.

Por cierto existe alegría entre los comerciantes de varios giros entre ellos los restauranteros habida cuenta que se flexibilizaron las medidas sanitarias debido a la baja de los contagios por COVID 19 en la entidad. Con lo anterior la economía de todos o casi todos se verá beneficiada dejando al menos por unos días la angustia de no contar con lo indispensable para seguir laborando debido precisamente al alto número de contagios por el letal virus.

En otro punto el Gobernador del Estado ya fue notificado oficialmente por parte de Comisión Instructora de la Cámara de Diputados del juicio de desafuero que se sigue en su contra por su presunta participación en varios delitos.

En torno al escabroso asunto la defensa del mandatario estatal encabezada por el abogado ALFONSO AGUILAR ZINSER asentó que la denuncia en su contra es únicamente por presuntos problemas patrimoniales y no por delincuencia organizada y narcotráfico como tanto se ha comentado.

Por su parte el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado GERARDO PEÑA FLORES insiste que debe tomarse en cuenta al poder legislativo estatal y que en el artículo 111 de la constitución explica que es esta instancia la última facultada para determinar si el desafuero procede o no.

Por lo pronto se observa en el espinoso asunto situaciones claras de interpretaciones de la ley pues mientras unos dicen que es cuestión del Congreso de la Unión, en Tamaulipas se dice todo lo contrario.

De tal suerte que no hay más que esperar a que el litigio prosiga para darnos cuenta que es realmente lo que procede en el caso.

Del tema el mandatario estatal ha dicho que desmentira una a una las acusaciones que se le imputan aclarando que todo habrá de llegar a la verdad.

En tanto finalmente los policías estatales del sur de la entidad concretamente de Altamira, lograron “doblar” a la Secretaría de Seguridad que aceptó los términos de pago que estaban pendientes consistentes en viáticos y sueldos, entre otras cosas.

Lo más grave del asunto es que la población de aquella región se quedó sin vigilancia debido al paro realizado por los manifestantes.

En otro tema en lo que va del proceso electoral en Tamaulipas y faltando lo fuerte en materia de publicidad política-electoral en algunas ciudades algunas candidatas y candidatos nomás no levantan por más que buscan la manera. Y es que la población respectiva ya no se traga tan fácilmente las una y mil promesas que hacen, bien que saben que apenas logran su cometido y jamás se les vuelve a ver bajo ninguna circunstancia.

Es el caso de IVETTE BERMEA en H. Matamoros que sigue sin dar el ancho, aunque sus más allegados aseguran que lo dará justo cuando menos lo piensen.

El tema con la dama en mención es que pese a que le han recomendado que se retire de su conyuge CARLOS GARCIA GONZALEZ, “el chito”, ella sigue sin atender la importantísima sugerencia, en fin.

Otra dama que va igual o peor pero en Nuevo Laredo, es la ex priista y hoy recalcitrante panista YAHLEEL ABDALA CARMONA, en su natal ciudad el panismo no termina por aceptarla.

Al respecto se dice que el fuego amigo está a todo lo que da y mucho hay de cierto pues se ha constatado que es desde adentro de donde se orquesta la animadversión que poco a poco se extiende

POR MIGUEL ANGEL AGUILAR RODRIGUEZ

maguilar96@hotmail.com