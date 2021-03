Piden ampliar aforo a Playas en vacaciones

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Propone la Secretaría de Turismo al Comité Estatal de Seguridad en Salud para Semana Santa aumentar el aforo permitido a playas del estado.

“Proponemos aumentarlo más, por lo extenso de las playas, pero también debemos considerar a las personas que atienen y deben vigilar a los bañistas”, dijo el Subsecretario de Gestión de Turismo de Salud y Asuntos Binacionales, José Luis Martínez Portilla.

Hasta ayer a través de la aplicación CompraTam, había 5 mil 591 reservaciones realizadas para la Semana Mayor (2, 3 y 4 de abril), para diferentes playas en la entidad; Viernes Santo 1,144, sábado 1,270 y el domingo se han registrado 3,171.

Dijo que están preparando las reuniones con dependencias que tradicionalmente participan en operativos, y brindando capacitación a los policías que están los paraderos seguros, para el manejo de la aplicación CompraTam.

“De esa forma vamos a hacer reservas y monitorear los espacios y sus capacidades”.

Recordó que en Tamaulipas, el acceso a playas se realizará sólo a través de reservación.

Martínez Portilla dijo que, de momento, no se ha considerado permitir el acceso de cerveza o la realización de “carnita asada”, para evitar que se formen aglomeraciones en diferentes áreas autorizadas. Desde la reapertura el 21 de agosto pasado, al 28 de febrero de este 2021, las playas han registrado una afluencia de 115 mil visitantes, dónde aparece la playa Miramar en Ciudad Madero, la que más visitantes registra.

La única playa que dijo, no será reabierta, es la Carbonera en el municipio de San Fernando; donde los habitantes, hace un año, construyeron una zanja para no permitir el paso a los bañistas.

“No se ha podido rehabilitar, este mes se cumple un año que ellos mismos la abrieron (ejidatarios) para que no llegara la gente de fuera a la playa, fue la forma que usaron, además, como siempre se habían quejado que se estancaba el agua, es la forma que se para desfogar”.

En 2019, la entidad recibió 9 millones de visitantes en el año, mientras que el año pasado, sólo se alcanzaron 5 millones de visitantes, que se tradujo en una reducción de 3 mil 800 millones de pesos en derrama económica.

