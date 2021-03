Armando Manzanero dejó fuera del testamento a uno de sus hijos

MÉXICO.- A casi más de dos meses del deceso de Armando Manzanero se ha revelado que el testamento del yucateco ya fue leído en presencia de sus familiares, y se confirmó que Rodrigo, uno de sus hijos no fue incluido.

En la entrevista concedida al programa Ventaneando, Mainca Manzanero, hija del cantautor mexicano, dio a conocer que su hermano Rodrigo no fue contemplado para recibir parte de la herencia de su padre.

Agregó que era algo que él esperaba, ya que el había estado mucho tiempo ausente de vivir aquí en México. “Él vivía en Lima, Perú, luego vivió en Chile. Mi papá así lo decidió, no es algo en que nosotros tengamos que ver”

Al respecto de la disposición que tomó don Armando Manzanero en vida, la hija del cantante explicó:

Mi papá así lo decidió, no es algo que nosotros tengamos nada qué ver, Sí todos somos hermanos, sí por supuesto tenemos un porcentaje de regalías, pero pues mi papá yo creo que también tuvo sus motivos o razones del por qué no incluirlo a él

Posteriormente, Mainca señaló que después de la lectura del testamento su hermano se ha alejado.

No, no lo hemos hablado. De hecho, a partir de que se leyó el testamento se ha alejado un poco, pero bueno, es decisión de cada quien

Ante los rumores que aseguran que Rodrigo está intentando vender una entrevista exclusiva luego de enterarse que quedó fuera del testamento, Mainca dijo:

Esperemos que no. Te lo digo con el corazón, cada quien obtiene lo que desea. Mi papá siempre estuvo resolviendo sus situaciones, sacándolo de problemas y a lo mejor está gacho que esté hablando de cosas que nunca habían salido al aire, pero no se vale que haga este tipo de declaraciones, que si le tocó, que si no le tocó

La hija del interprete de “Adoro” aseguró que Rodrigo, sí recibió un departamento por parte del fallecido yucateco.

Mi hermano tiene su departamento. Mi papá le dejó un departamento donde vivir, no tiene que pagar renta, solo tiene que mantenerlo. A lo mejor a Rodrigo no le pasó por la cabeza, pensar que algo no estuvo bien y que en vez de enojarse, debe dar gracias por lo que tiene. Eso es todo lo que nos queda, dar gracias por lo que tenemos.

Mainca lamentó que tras la muerte de su padre surja el escándalo al interior de su familia.

Le dejó mi papá un departamento donde vivir, no tiene que pagar renta, solamente tiene que mantenerlo. A lo mejor a Rodrigo no le pasó por la cabeza pensar que algo no estuvo bien, y que pues en vez de enojarse dar gracias por lo que tienes

Recordemos que el cantante y compositor mexicano Armando Manzanero falleció a los 85 años ed edad a causa de complicaciones por la COVID-19.

CON INFORMACIÓN DE ADN 40