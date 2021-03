Cuatro denuncias por violencia familiar al día se presentan en la zona sur

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Cuatro denuncias diarias se presentaron, durante el mes de enero en la zona sur de Tamaulipas por violencia familiar.

Los datos estadísticos de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Tamaulipas señalan que del primero al 31 de enero de 2021 en la coordinación Tampico, se iniciaron 123 carpetas de investigación.

En la estadística que representa los 10 delitos de mayor incidencia en el estado, se da a conocer que este es delito es el más denunciado en Tamaulipas.

Por municipios en el caso de Tampico se presentaron 41 denuncias por violencia familiar, mientras que en ciudad Madero fueron abiertas 54 carpetas de investigación y en el municipio de Altamira 23.

En esta coordinación se incluye al municipio de Aldama donde se presentaron tres denuncias y González únicamente dos denuncias.

PIDEN A MUJERES DENUNCIAR

La abogada Gabriela Mascareñas Espino responsable de enlace con el gobierno de la Barra de Abogadas del estado de Tamaulipas que en la zona sur agrupan cerca de 150 mujeres, explica que aún hay docenas de casos que no se denuncian.

“Las mujeres no denuncian porque sienten que no serán escuchadas, que no serán defendidas, aún cuando exista leyes que las protejan sienten que no les va a favorecer, que encontraran fiscales que no empatizaran con su causa” explicó.

Además, refirió que muchas de las mujeres que son violentadas están en una situación de precariedad y no tienen como pagar un abogado.

“Nosotras les pedimos que se atrevan a hacer la denuncia ante la autoridad correspondiente y que pidan la ayuda, porque aún nos falta mucho por hacer” dijo.

POR Silvia Mejía Elías / La Razón