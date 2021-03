Ésta es la historia detrás de ‘Cepillín’ el payasito de la tele

MÉXICO.- Ricardo González, mejor conocido como Cepillín, murió este lunes a los 75 años. El famoso de origen regiomontano solidificó su carrera gracias a sus exitosas canciones infantiles, las cuales se volvieron himnos para las niñas y niños de distintas generaciones.

Sin embargo, su trayectoria artística no se vio limpia, pues tuvo que luchar para ganarse este nombre y reconocimiento. Te contamos quién fue el famoso intérprete de Las Mañanitas con Cepillín, La Feria de Cepillín, El Bosque de la China y más canciones que seguro escuchaste en una fiesta infantil.

Así inició el personaje de Cepillín

Ricardo González Gutiérrez, mejor conocido como Cepillín, nació en Monterrey un 7 de febrero de 1946. El famoso cantante estudió odontología, así que mientras lo hacía y atendía a los niños decidió pintarse como payaso para que los niños no le tuvieran miedo mientras los atendía.

Incluso, en las campañas de higiene dental para los niños, el famoso salía con el rostro maquillado, las cuales eran transmitidas en el canal 12 de Monterrey –ahora Multimedios–. Fue así que su carrera comenzó a despuntar. El arquitecto Héctor Benavides le ofreció trabajar en un programa dirigido para los niños en un programa que sería transmitido de lunes a viernes. En éste estuvo al aire por seis años.

Cepillín en Televisa

Fue en 1977 cuando Ricardo González fue a probar suerte en la Ciudad de México y lo consiguió por tres años en Televisa con un programa llamado “El show de Cepillín”. Fue en esta emisión televisiva en donde surgieron varias grabaciones discográficas como La feria de Cepillín, Tomás, El bosque de la china, La gallina co-co-ua y más.

Logró vender –por estas grabaciones– más de un millón de copias y 11 discos de oro. Por estas grabaciones obtuvo 11 discos de oro, con ventas superiores al millón de copias. Más tarde, en 1987 tuvo otro programa televisivo –que duró un año– en el canal 5 de Televisa: ‘Una sonrisa con Cepillín’.

Cepillín: salud, hijos y canciones favoritas

En 1990 regresó a Monterrey para realizar el programa ‘Súper sabados con Cepillín’ con el que duró un año al aire. Fue en esta producción en donde comenzaron a trabajar sus hijos Ricardo González jr. y Roberto González con el personaje ‘Franky’.

Sin embargo, su participación en la televisión no paró, pues en 2006 estuvo en el programa ‘Cepillin’s live’, transmitido por Multimedios Televisión, en el que también participaron sus hijos.

Cepillín también participó en el circo? Sí, desde 1982 a 2006, montó una compañía de circo en la que viajó por toda la república mexicana y en Estados Unidos.

De acuerdo con el testimonio de Cepillín en diversas entrevistas, tuvo un problema importante con el tabaquismo, lo que le ocasionó varios problemas cardiacos que se derivaron en tres infartos.

En entrevista para el programa El minuto que cambió mi destino, Cepillín contó cuáles fueron sus canciones más importantes.

“Un día con mamá y Tomás fueron mi llave para entrar. La más famosa la feria de Cepillín. Las mañanitas que me disculpe Pedro Infante y Alejandro Fernández y don Vicente y todos, pero Las Mañanitas a la fecha son las mías”.

Cepillín y la rivalidad con Raúl Velasco

El payaso Cepillín, interpretado por Ricardo González, en diferentes ocasiones declaró que no tenía buena relación con Raúl Velasco, ya que de acuerdo con el comediante, el conductor de Siempre en domingo no lo ayudó cuando él comenzaba su carrera, además de que algunas veces hubo enfrentamientos entre ambos.

En entrevista con el programa Sale el Sol, Cepillín recordó su enemistad con Raúl Velasco. “Se murió y se llamaba Raúl Velasco, de ahí en fuera no tengo problemas con nadie.

Ya se murió y ya no me puede hacer nada, por eso no me cae”, reveló Ricardo González.

Ricardo González fue tajante y no dudo en llamar a Raúl Velasco una persona ignorante y hasta un barbero.

“Era un ignorante, un barbero y que se coló en la televisión. Que me disculpen todos los demás, pero yo viví en carne propia lo pequeñito que era de acá (cerebro) el señor Raúl Velasco y es el único del que he hablado mal en mi vida”, dijo el payaso.

Pero ¿cómo inició el conflicto con Raúl Velasco? Cepillín contó en otra entrevista -para el programa La última y nos vamos- cómo surgió su pleito con Raúl Velasco.

“Cuando me dan aire, me vengo a la Ciudad de México con mi primo Lázar, que él ya estaba triunfando, vivíamos enfrente él uno del otro y él venía de hacer el teatro Blanquita gracias a Carmen Salinas”, dijo.

Mencionó quetodo comenzó cuando él llegó a la Ciudad de México a buscar una oportunidad en la televisión.

“Me vengo y toca que un comediante muy bueno del teatro se enferma y Carmen le dice a la dueña del teatro que me metiera para que cubriera 10 minutos y ella dijo: ‘No, cómo crees’, no quería porque no era alguien que ya fuera conocido en la televisión”, comentó.

Dijo que cuando fue a ver a Raúl Velasco para pedirle una oportunidad, el conductor no le hizo caso, pero días después tuvo que presentarlo en Siempre en domingo por órdenes de Emilio Azcárraga.

“Ese día fui a Orfeón, a Televisa y ese día debuté en el Blanquita. Al siguiente martes voy a Televisa y ya traía yo un casette y Don Emilio Azcárraga le dice al ingeniero que me metiera a la televisión y resulta que había ido un domingo antes con Raúl Velasco y él ni me peló. Al domingo siguiente Raúl Velasco me tuvo que presentar porque se lo ordenaron”, añadió el comediante.

Cepillín contó en la platica que Raúl Velasco le cuestionó sobre cómo había conseguido entrar a Televisa, por lo que el payaso le respondió lo siguiente.

“Entonces Raúl Velasco me pregunto qué cómo le había hecho, ahí vino la primera fricción con él, le dije: ‘Toqué la puerta que era Don Raúl, la suya no era’”, recordó Cepillín.

Cepillín anunció su retiro tras 50 años de trayectoria

Fue en Octubre del 2020 cuando Cepillín reveló que pronto se retiraría del mundo artístico tras 50 años de carrera. El famoso cantante recibió un homenaje en vida en el programa Venga la Alegría en donde logró conmoverse hasta las lágrimas.

“Muy contento por este homenaje de 50 años. Este es el arranque de decir adiós, agradezco a todos”, mencionó Ricardo González en el programa de Azteca.

Cepillín agradeció el cariño del público y aunque no lo nombró, recordó su enemistad con Raúl Velasco.

“Se ha vivido lo más descentre que se ha podido, se ha vivido en ser un ejemplo no sólo en el espectáculo sino también fuera de él. Si en una ocasión he tenido una confrontación, que sólo ha sido con una persona y todos saben con quién, pero soy una persona positiva”, comentó el payaso.

Conmovido hasta las lágrimas, Ricardo González mencionó que a pesar de que en diversas ocasiones ha estado enfermo y lo han operado, ha decidido trabajar.

“He tenido lesiones, me he caído del trapecio, se me han fracturado hueso de la cara, me han operado, pero no he parado y la gente merece ese respeto”, recordó.

En la transmisión del programa, varios famosos le dedicaron unas palabras a Cepillín entre ellos Aleks Syntek, Enrique Guzmán, Aylín Mujica, así como Yuri quien le agradeció al payaso por su apoyo.

“Mi mamá siempre tendría palabras de gratitud para ti, tus hijos y familia. No sabes cuanto te gradezco por tantas veces que nos diste a mi madre y a mí de comer en el circo Atayde porque llegábamos temprano a grabar una película y no teníamos dinero para comer y tus nos regalabas los tamalitos que vendían afuera del circo”, contó Yuri.

Casi al finalizar el homenaje, los conductores de Venga la Alegría junto a los hijos de Cepillín develaron una placa dedicada a Ricardo González. El payaso recordó el inicio de la carrera de sus hijos y agradeció su apoyo.

“Nunca nos hemos separado, tengo tres hijos y cuatro nietos. Muchas gracias, me estoy yendo y el artista debe retirarse en pleno uso de sus facultades”, finalizó.

CON INFORMACIÓN DE MILENIO