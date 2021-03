Mujeres llevan protesta del 8M hasta la mañanera

MÉXICO.- Este lunes 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, el chat de la transmisión de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se llenó de corazones morados y verdes, así como de comentarios de protesta.

#NoSoyBotNiDePartido, #Justicia, #NiUnaMenos, #RompeElPacto, son algunos de los hashtags que utilizaron feministas para protestar durante la transmisión en vivo de la ‘mañanera‘, en el canal oficial YouTube del Gobierno de México y en sus redes sociales.

Además, en los comentarios, usuarias exigieron al Gobierno Federal igualdad y justicia por todas las mujeres desaparecidas, feminicidios, y todos los casos de violencia contra la mujer que han quedado impunes en el país.

Ya rompimos el pacto: AMLO

Por su parte el jefe del Ejecutivo afirmó que este 8 de marzo no es un día para celebrar sino, para hacer un reconocimiento a la lucha de las mujeres a favor de la igualdad.

“En este día especial en el que se conmemora un aniversario más de el Día dedicado a las mujeres, pero sobre todo a la lucha de las mujeres por la igualdad, no es para celebrar, sino para refrendar el compromiso de todos en favor de la igualdad de la mujeres, recordar a las mujeres que han luchado en otros tiempos para garantizar el derecho a la igualdad”, expresó.

López Obrador destacó que, por primera vez en la historia del país, una mujer es titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la mitad del gabinete presidencial son mujeres.

Además reiteró que su gobierno está en contra de la represión, a diferencia de los conservadores “que ahora se disfrazan de feministas” y se mostraron en contra de las vallas que fueron colocadas en las inmediaciones de Palacio Nacional.

“Se enojan porque se puso una valla para evitar la violencia, para que no haya actos de violencia y no queremos que se lastime, se dañe a nadie, no queremos heridos, no queremos que nadie se afecte tenemos que cuidar a la mujeres, tenemos que cuidar a quienes vienen a protestar, aún de manera violenta”, dijo AMLO.

Asimismo, criticó que las protestas feministas no existían en sexenios anteriores, sino que empezaron en su gobierno, pues señaló que ahora conservadores inconformes se aprovechan de este “movimiento justo y noble” para atacar a su administración.

“Ya rompimos el pacto, pero el pacto que había con la oligarquía que se dedicaba a saquear y a robar, y eso los trae muy molestos, el pacto de no cobrarles impuestos a las grandes corporaciones”, agregó.

