Piden cancelar a Eminem en Tik Tok

ESTADOS UNIDOS.- La cultura de cancelación está cada vez más latente, esto sucede cuando las figuras públicas dan de qué hablar por mensajes y acciones polémicos, donde se encuentran “motivos” para cancelar a esa persona que emitió un comentario equivocado de algún tema relacionado con el bullying, machismo, homofobia o una agresión, desafortunadamente ahora el tema de la “cancelación” está en la mira de Emiem, por la letra de una canción que lanzo en 2010 en colaboración con la cantante Rihanna.

Después de dos años de no lanzar nuevo material, el rapero lanzó en 2020 su esperado álbum Music To Be Murdered By. Sin embargo, aún tenía material guardado, estrenando posteriormente una edición especial con canciones que se quedaron fuera de su disco. La causa del porque empezaron a hablar de Eminem, no fue por sus nuevos lanzamientos, si no por una letra que salió hace tiempo en donde se puede interpretar un mensaje machista, explotando los comentarios de varios usuarios de la plataforma de Tiktok.

El motivo de la cancelación

Con la información de Newsweek, en TikTok quieren cancelar a Eminem, la fuente menciona que un usuario que parece haber sido expulsado de la aplicación de vídeos cortos, publicó un clip en febrero de 2021 en el que pedía la cancelación de Eminem gracias a la violenta letra de su colaboración con Rihanna en 2010, “Love the Way You Lie”. En ella se puede escuchar la frase «Si vuelve a intentar marcharse, joder, la ataré a la cama y prenderé fuego a la casa».

A partir de este momento, inició una pequeña campaña en la plataforma para borrar al rapero, e incluso apareció el #canceleminem que cobró fuerza en las últimas semanas. Pero no contaban con que Marshall Mathers contraatacaría a todas las críticas de la única manera en que sabe, cantando algunas rimas sobre todo lo que están diciendo sobre él y para dejarles muy claro que no podrán lograr lo que buscan.

La respuesta que comparte el rapero tras la “cancelación” NME menciona que Eminem publicó el lyric video de “Tone Deaf”, la canción que apareció en el disco de bonus tracks que lanzó en 2020. En el videoclip animado aparece una línea que hizo enojar a todos aquellos que lo quieren cancelar y que ponía énfasis en todas las críticas que hay a su alrededor: «No me detendré ni siquiera cuando mi pelo se vuelva gris (estoy sordo), porque no se detendrán hasta que me cancelen».

La línea fue vista como una réplica a la campaña de TikTok y que por supuesto confrontó a un montón de personas. Por un lado tenemos a los fanáticos desde sus inicios del rapero, quienes mencionaron que las nuevas generaciones se sienten ofendidas por un artista que siempre ha hecho declaraciones polémicas, mientras que los jóvenes menciona que esa clase de canciones no aportan nada a la situación de las mujeres en todo el mundo.

CON INFORMACIÓN DE CULTURA COLECTIVA