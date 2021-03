Colisionan trailers en la Tampico – Valles

PÁNUCO, VER.- Brutal choque por alcance protagonizaron dos enormes tractocamiones la noche del martes, dejando el encontronazo grandes daños materiales, el conductor responsable se dio a la fuga.

La fuerte colisión entre las dos moles de acero tuvo lugar cerca de las 22:00 horas, en la carretera Valles – Tampico, tramo correspondiente a Pánuco en el poblado Canoas, a escasos metros de donde se ubica la gasolinera denominada “Pangal”.

La unidad de la que se le atribuye la responsabilidad del accidente fue un trailer marca Freightliner color blanco perteneciente a la línea JCC, que remolcaba dos plataformas para transportar vehículos, cuyo conductor se dio a la fuga, impacto a otro tráiler.

La otra unidad es al parecer un marca Keenworth color blanco perteneciente a la línea Escobedo, que transportaba polipropileno para la fabricación de plástico.

De acuerdo al reporte de la autoridad, ambas unidades circulaban de norte a sur; un particular que guiaba un vehículo compacto indico, que el presunto responsable lo hacía de manera errática, ya que en más de una ocasión se zigzagueaba, además de no guardar la distancia prudente, por lo que no se descarta se halla dormido.

Lo anterior terminó derivando en que el conductor de la unidad tipo cisterna no lograra frenar el tiempo para terminar colisionando su parte frontal contra la parte trasera del otro tráiler

Derivado del fuerte encontronazo, el vehículo con caja cerrada que transportaba el propileno quedó destrozado en la zona del impacto; regando parte de la materia prima para fabricar plástico en la carpeta de rodamiento.

Mientras que el vehículo responsable del percance carretero, de la parte frontal también quedó destrozado; el conductor al ver la magnitud del percance optó por darse a la fuga para evitar con ello cualquier responsabilidad

A pesar de lo aparatoso del percance, afortunadamente no hubo registro de personas lesionadas, sin embargo los daños materiales fueron de gran cuantía.

POR Víctor Montiel/ La Razón