Gasolina y gas LP por las nubes

Todo tipo de expresiones las mayor de repudio y rabia fueron las que se ventilaron en el Día Internacional de la Mujer la capital del país así como otros estados de la república fueron objeto de fuertes señalamientos y en algunos la situación se salió de control.

Miles de personas a grito abierto pedían justicia y atención por parte de las autoridades correspondientes, con pancartas en mano clamaban por sus familiares que fueron asesinados, secuestrados o desaparecidos.

Esta ocasión y por primera vez el gobierno de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, colocó vallas metálicas alrededor de Palacio Nacional así como decenas de edificios emblemáticos.

Dicho acto causó indignación entre la sociedad nacional que calificó el hecho como una provocación en contra de las mujeres principalmente.

Las manifestaciones poco eco causaron en el gobierno de la mentada 4T pruebe de ello es el desdén e indolencia mostrada por parte de LÓPEZ OBRADOR que pese a todo lo que diga en beneficio de la damas queda claro que en su administración las mujeres continúan siendo relegadas y de ello ha mil ejemplos, simplemente el del lunes ocho de marzo.

Tan no pone el presidente la atención debida al tema de las mujeres que por lo menos once programas federales dirigidos al bienestar y beneficio de ellas en el país, fueron suspendidos bajo esa tramposa estrategia de austeridad.

Este asunto echa por tierra su dicho que su gobierno pasará a la historia del país por ser el único en tener más de la mitad de mujeres en el gabinete,

Todo ello ocurre sin contar que es en su administración cuando más feminicidios han ocurrido a lo largo y ancho del paìs.

Para rematar esta la tozudez presidencial por mantener firme como candidato del gobierno de Guerrero a FÉLIX SALGADO MACEDONIO acusado

de por lo menos tres violaciones sexuales, de qué tamaño será el compromiso contraído con singular personaje que sin duda ocasionará un altísimo costo político, solo ellos.

En medio de todo esto hay que agregar el precio de la gasolina que anda frisando los 22 pesos, dejando atrás otra monumental mentira del presidente quien se canso de decir que bajo ninguna circunstancia iba a aumentar el costo, brutal gasolinazo.

Asimismo el gas LP sufriría un exorbitante aumento pues de andar en los once pesos con 59 centavos se iría a partir de ya a los 14 pesos con 59 centavos es decir, tres pesos más y de un jalón, bendita o maldita 4T.

Sin duda que le cae de perlas el tema de las marchas feministas y como es ya costumbre, distraer la atención ciudadana de los verdaderos problemas que aquejan al México nuestro.

En tanto nadie duda de la legalidad y transparencia en cómo habrá de elegirse a la nueva titular de la fiscalía especializada en delitos electorales en la entidad, para nada, cargo al que muy seguramente llegará a dicho KRISNA JUDITH VILLADO MEJIA propuesta por el Fiscal de Justicia IRVING BARRIOS MOJICA..

Hasta el momento absolutamente nadie ha dicho nada al respecto, los opositores que se supone debieran haberlo hecho, están de lo más callado..

En otras cosas en algunos municipios de la entidad continúan las “negociaciones” desde el más alto nivel para colocar candidatos a modo cuya finalidad es sacar adelante a sus respectivos candidatos.

En las principales ciudades del estado ha estado ocurriendo este singular fenómeno, tema del que nadie debe sorprenderse pues es una añejisima mala costumbre con todo y lo que ello signifique.

Partidos como PT, PRD y Verde Ecologista sólo por citar algunos están desde ahora presuntamente en el ajo y atendiendo sin chistar la estrategia esgrimida, al tiempo.

En otras cosas quien sigue trabajando para el enemigo, es el candidato del

PRI a la alcaldía capitalina ALEJANDRO MONTOYA su absoluta inmovilidad constata lo dicho respecto a su sospechosa nominación.

En tanto quien develará el velo en torno a los nombres de los candidatos y candidatas que habrán de contender en la elección del mes de junio, es el partido de MORENA, teniendo como fecha para definir sus cuadros este fin de semana o principios de la siguiente.

En otro tema alguien debe decir al Secretario de Administración JESUS ALBERTO SALAZAR que no es ningún logro dar un día extra a los 18 mil trabajadores del estado en Semana Santa, debe saber que es una arraigada costumbre que data de más de una década donde siempre se les de el dia previo a los días santos, solo se cambia y corre el “Día del Burócrata”.

