Los otros tamaulipecos que pelean en NL

Ahora que el victorense, Antonio Martínez Beltrán asumió la alcaldía de Monterrey, quedó demostrado que los tamaulipecos, son en Nuevo León, actores activos y decisivos en la vida política del vecino Estado, y en este proceso electoral en donde está en juego la gubernatura, no será la excepción; su trabajo será clave para dos de los candidatos punteros en las encuestas.

En Nuevo León, el ganador de la gubernatura estará entre Clara Luz Flores, candidata de Morena, PT, PVE y Nueva Alianza, y el priista Adrián de la Garza, que va en coalición con el PRD. Ambos,

en las encuestas están empatados, con la morenista ligeramente arriba con dos puntos. El PAN, con Fernando Larrázabal está en tercer lugar, y el polémico senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, está rezagado en la cuarta posición, de tal modo que la contiende será sin duda entre Clara Luz y Adrián.

El asunto es que los tamaulipecos están jugando un rol protagónico en las campañas de los dos punteros. Por Morena, está el reynosense, Abel Guerra, esposo de Clara Luz, la candidata, y quien es visto como el poderoso jefe político en Nuevo León, con quien todos los líderes políticos y empresariales se cuadran. Como asesor general de la campaña, está Ricardo Gamundi, ex dirigente priista en Tamaulipas y ex funcionario en el gobierno de Eugenio Hernández.

La experiencia y los buenos oficios de Gamundi, dicen, le amplía a Morena las posibilidades de ganar. En el staff de medios, está el victorense, Guillermo Martínez, quien fuera vocero de prensa en el sexenio de Egidio Torre. Aparte, existe alrededor de estos tres personajes un numeroso grupo de tamaulipecos que operan en posiciones claves de la campaña.

Por el lado del priista Adrián de la Garza, el número de operadores tamaulipecos no es menor, empezando por el mismo alcalde de Monterrey, Antonio Martínez Beltrán que aparte de desempeñar su cargo como lo marca la ley, en su tiempo libre coordina trabajos de campaña de Adrián.

Karina Barrón, diputada de Movimiento Ciudadano y que hace unos meses se pasó al bando del PRI, es una de las operadoras mas efectivas que tiene Adrián de la Garza, y el propio candidato a la alcaldía regia, Francisco Cienfuegos. Ella es originaria de Villa de Casas, pero en Nuevo León ha hecho una carrera política destacada. En la sección 21 y 50 de maestros, sus líderes, casi todos de Tamaulipas son activos promotores del voto que trabajan para la causa priista.

En el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, posiciones de gran influencia, son también ocupadas por tamaulipecos que trabajan, algunos para el PRI, otros para Morena, y otros tantos para el PAN, pero siempre están ahí marcando pautas y asesorías. Quienes analizan escenarios y hacen análisis electorales, el rumbo y destino de la elección en Nuevo León va a estar en manos de tamaulipecos, que desde hace años operan fuera de su tierra y otros que a la caída del priismo buscaron nuevos derroteros políticos.

Por lo pronto, hoy están macando agenda en Nuevo León.

POR FRANCISCO CUÉLLAR CARDONA