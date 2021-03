Mujer tose y agrede a conductor de Uber por pedirle que use el cubrebocas

ESTADOS UNIDOS.- Un conductor de Uber en San Francisco, EUA, fue atacado por un grupo de pasajeras que solicitaron el servicio; una mujer le tosió y lo agredió luego de que el hombre les negara el servicio por no portar cubrebocas.

La policía de San Francisco reveló que una de las mujeres roció lo que se cree que es gas pimienta en el vehículo y hacia el conductor después de salir del vehículo. El incidente ocurrió el domingo alrededor de las 12:45 pm en San Bruno Ave. y Silver Ave.

El video fue filmado el domingo por el conductor, identificado como Subhakar Khadka, de 32 años.

A través de la grabación se logra ver a las tres mujeres en el asiento trasero discutiendo con el conductor del Uber. En otro momento, la mujer tosió sobre el conductor y también agarró su teléfono celular del tablero y le arrancó el cubrebocas que llevaba.

De acuerdo con CBS, Khadka dijo que cree que las pasajeras lo acosaron y se burlaron de él porque es un inmigrante del sur de Asia.

⚠️ ????????????????????????????: ???????????????????????????????? ???????????????????????????????? ⚠️ Uber driver Subhakar told me he picked up 3 women in the Bayview yesterday & after asking one to wear a mask was subject to slurs, taunting & one grabbing his phone. He’s taking a few days off. SFPD is investigating. pic.twitter.com/o99pOooWsw — Dion Lim (@DionLimTV) March 9, 2021

“El conductor de Uber, Subhakar, me dijo que recogió a 3 mujeres en Bayview ayer y, después de pedirle a una que usara una máscara, fue objeto de insultos, burlas y una agarró su teléfono. Se toma unos días libres. SFPD está investigando”.

“Nunca les dije nada malo, nunca maldije, no me criaron de esa manera. No golpeo a la gente, no me criaron de esa manera, por lo que no salían de mi auto”, dijo Khadka.

Cuando notó que una mujer no llevaba cubrebocas, dice que le pidió que se la pusiera. Condujo hasta una gasolinera cercana para que ella pudiera comprar una. Pero para entonces, dice que los insultos raciales y las burlas ya habían comenzado.

Campaña de apoyo al conductor

La plataforma GoFundMe lanzó una campaña para recaudar fondos para Subhakar Khadka ya que Uber no lo está apoyando con los salarios perdidos y la limpieza debido a que se roció gas pimienta en la tela de su automóvil. A la fecha se han recaudado 30,687 dólares cuando la meta era solo de 20,000 dólares.

Here is the verified GoFundMe to support Subhaker Khadka—the Uber driver who was physically assaulted & pepper sprayed by a group of passengers who refused to wear facial masks. https://t.co/rgxrk7PJM3 — GoFundMe (@gofundme) March 9, 2021

Aquí está el GoFundMe verificado para apoyar a Subhaker Khadka, el conductor de Uber que fue agredido físicamente y rociado con gas pimienta por un grupo de pasajeros que se negaron a usar máscaras faciales.

Los conflictos violentos por cubrebocas se han convertido en algo común desde que los gobiernos y las empresas han exigido la colocación de cubrebocas para evitar contagios de la COVID-19, según The Washigton Post.

En octubre, dos hermanas en Chicago presuntamente apuñalaron a un guardia de seguridad 27 veces cuando les pidió que se pusieran una máscara antes de entrar a una zapatería.

El mes pasado, un hombre en Nueva Orleans disparó fatalmente a un oficial de policía que intervino mientras peleaba contra un miembro del personal que intentaba evitar que ingresara a un juego de baloncesto sin una máscara.

CON INFORMACIÓN DE ADN40