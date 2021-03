Oseguera, el más posicionado

Faltan un promedio de 40 días para el banderazo oficial de las campañas en Tamaulipas… y en Madero, Adrián Oseguera, se encuentran entre los más arropados por la población para mantenerse en la presidencia municipal El alcalde de la urbe petrolera está prácticamente con un pie fuera de la alcaldía para salir a tocar puerta por

puerta para poder pedir su reelección a la ciudadanía. Más que la marca Morena, la izquierda se encuentra arraigada en esta comuna y ha sido cuna de partidos de esta ideología por décadas y además la personalidad “bonachona” y hasta buena onda de AOK lo han mantenido entre las simpatías de la ciudadanía, cada que va a las colonias se nota que tiene la aprobación de la raza.

Es cierto que la Dirección de Tránsito y varios elementos descarriados llegaron a encender los “focos rojos” en un departamento de esta administración, pero, justo a tiempo, Oseguera dio manotazo y hasta nuevo jefe de los agentes hay actualmente, lo que acabó con dos que tres dolorcitos de cabeza que le estaba provocando esta área.

El alcalde ha hecho muchas acciones que se las ha guardado, no le gusta andar “cacaraqueando” todas las ayudas que ofrece, como las despensas que dio en pandemia que realmente aguantaban hasta para dos semanas completas, también le ha cambiado la vida a muchas familias que vivían totalmente en la pobreza y ahora tienen un “cuartito” como patrimonio.

Oseguera disfruta convivir con los habitantes de esta ciudad, se da el tiempo de escucharlos, de atenderlos y principalmente de solucionarles cada uno de sus problemas.

Es un hecho que hay muchos, pero muchos temas pendientes, pero tres años es muy poco tiempo, por eso pretende mantenerse otro trienio al frente de esta administración local.

Para empezar no ha cobrado ni un solo peso de su salario como alcalde, lo ha donado todooooo, no se compra ni un chicle, prefiere que 180 niños reciban una beca mensual de 500 pesos, lo que arroja un total de 90 mil pesos.

Si no es el único alcalde que dona su salario en Tamaulipas, le aseguro que son muy poquitos los que lo hacen, él es empresario y vive de sus negocios, sólo está en este cargo porque le gusta servir y ayudar a los maderenses.

Es un tipo que siempre se le nota que le da su lugar a la familia, a su esposa y a sus hijos, y eso es muy importante en un gobernante, porque no todo es concreto

y blocks, nunca hay que olvidar que “la familia, es lo más importante que tenemos en la vida” y eso lo tiene muy claro el presidente.

‘EL ALUCINADO DE JORDY BAZALDÚA’

Es claro que en el partido Morena cualquier “hijo de vecina” se ha registrado para candidato a diputado, hay tienen en el caso del payaso de: JORDY BAZALDÚA.

Así como hay pruebas de control y de confianza, deberían de haber pruebas anti – malandrines y les aseguro que la reprueba.

NO sé quién diablos lo chifló y lo enloqueció con ser legislador local.

A poco piensa que con ir al mercado a comer pozole y tomarse una foto para el face, ya con eso van a votar por él.

Ayer anduvo de ridículo subiendo una foto en el micro de la ruta Playa Norte.

Que el osito Bimbo, nos libre de este tipo de “seudo” políticos de veinte pesos.

AGENDA KILOMÉTRICA DE CHUCHO

No hay quien frene al alcalde se Tampico, Chucho Nader, ayer realizó una mega jornada vespertina con tres inauguraciones del obras de pavimentación en la colonia Revolución Verde.

Acudió mucha gente que está agradecida con estas acciones que está llevando a cabo.

Ya que cada calle pavimentada les cambiará la vida y porque tenían más de 40 años abandonadas y olvidadas.

El presidente municipal debió haber llegado muuyyyy contento a su casa, porque en cada una de las inauguraciones recibió aplausos, porras y hasta pancartas de bienvenida.

¡No se vale chillar!

POR MARIO PRIETO