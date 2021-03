PRI, la desolación…

No hay forma alguna de que en PRI de Tamaulipas alcance por lo menos a arañar este 6 de junio la votación que obtuvo el 1 de julio del 2018, mucho menos que supere las 6 alcaldías que hoy encabeza, sus pleitos internos, la falta de dinero, el agandalle y sobre todo la desbandada pueden incluso orillarle a la pérdida del registro local.

Así es mis queridos boes, el partido de EDGAR MELHEM enfrenta la que puede ser su última batalla antes del declive total, porque sus mejores cuadros se fueron ya hace tiempo de sus filas, los financieros del ex partidazo ahora le apuestan a otros colores y los que operaban la maquinaria hoy conducen la del PAN o MORENA. En el centro del estado, por ejemplo, ya no están ÓSCAR ALMARAZ, tal vez el mejor operador que tuvo en los últimos 15 años el PRI, ni RICARDO GAMUNDI, ni EUGENIO HERNÁNDEZ, ni LUIS ENRIQUE “El Popó” RODRIGUEZ, ni FELIPE GARZA.

Por el sur ya no jalan para el PRI, FERNANDO AZCÁRRAGA, JUVENAL HERNÁNDEZ, LALO HERNÁNDEZ, MIGUEL MANZUR, la maestra MAGDALENA PERAZA está como agazapada, incluso hay versiones que aseguran que no se interpondrá para la reelección de JESÚS “Chucho” NADER.

Los BOLADO no quieren saber más del partido, SERGIO VILLARREAL no se aparece, GUSTAVO TORRES invisible, el sindicato petrolero no tiene interés. Por la frontera JESÚS DE LA GARZA y los suyos andan medio azuleados, ALFONSO SÁNCHEZ GARZA, ya hasta cuernos debe traer, MONICA GONZÁLEZ hasta candidata del PAN será. En la región cañera los VILLARREAL se fueron a MORENA

Y así por las rancherías, los líderes locales forman parte de las filas de la 4T o del PAN, porque son quienes les han aceitado en los últimos años, porque cuando el PRI cayó en desgracia se los dirigentes y mandones en el Estado olvidaron que había militantes y operadores que a diferencia de ellos no estaban podridos en lana y que para subsistir había que sacrificar ‘lealtad’ e ideología y cambiaron de camiseta.

Hoy el tricolor gobierna seis municipios, todos pequeñitos, representan casi nada en el porcentaje de votación estatal, con decirles que el más grande de los que administra el PRI es Miguel Alemán y el resto si de verdad con cosa de nada: Abasolo, San Nicolás, Guerrero, Bustamante y San Carlos.

También hay que decir que en el 2018 el PRI logró 374 mil votos, poco menos de la mitad que los del PAN y poquitito menos que MORENA, pero en ese año todavía andaban la mayoría de los operadores y financieros que mencioné más arriba, incluso algunos fueron sus candidatos como ALMARAZ en Victoria o MAGDA en Tampico o Chuchín en Matamoros.

Claro que la mayor parte de esos votos se los arrimaron al PRI los que ya no están y en eso estriba buena parte de mi pronóstico a que la cosa es sumamente complicada para ellos este 6 de junio.

Si a eso y la falta de dinero le sumamos el pleito en la dirigencia entre MELHEM y MAYRA OJEDA, que podría decir que casi ni se hablan, que me atrevería a asegurar que se grillan,

que podría apostar a que un día esa dupla terminará con la renuncia de alguno de los dos, entonces el panorama es peor. De hecho el pleito entre la dirigencia tricolor se agravó luego de que MELHEN se agandallara para él la primera posición de la lista de candidatos plurinominales, seguido de ALEJANDRA CÁRDENAS de la dinastía que usted ya conoce y ALEJANDRO GUEVARA COBOS.

Lo de ALE CÁRDENAS no se entiende sin el sacrificio que hará su tío ENRIQUE que se inscribió para perder por el Distrito V federal.

Lo de GUEVARA COBOS tampoco se entiende sin la indicación de ALEJANDRO MORENO el dirigente nacional que también se despachó para él y los suyos. Sépanlo ninguno de los tres que casi tienen asegurado un lugar en la próxima legislatura se va a preocupar por ayudarle a algún candidato a alcalde a sumar votos, mucho menos les aventará un peso para que operen. Lo caído caído, lo que entra ya no sale, el que agandalla no batalla, el que no transa no avanza, máximas priistas. Tres ya ganaron, todos los demás ya perdieron.

ASA, DA LA CARA…

Ayer, en una más de las filtraciones de la

4T en contra de Tamaulipas, fue publicada información en la que se asegura que la actual administración panista opero retenes ilegales para extorsionar a pipas huachicoleras y traficantes de inmigrantes.

Las notas citan a investigaciones de

la Fiscalía y versiones que no confirman acusando directamente de operar los retenes a ARTURO SOTO, hoy diputado local y antes subsecretario de ingresos del gobierno estatal.

Primero habría que decir que la propia Fiscalía reconoce que es una investigación, por lo que de entrada el asegurar un presunto delito es sesgar la Informacion.

Anoche SOTO aclaró que el asunto, desmintiendo a los orquestadores de campaña negra contra Tamaulipas desde la 4T.

Uno: Esos retenes son legales y se enmarcan en el convenio entre Hacienda federal y Tamaulipas que se firmó en el 2016 y que aún sigue vigente. Dos: el convenio

le autoriza a Tamaulipas implementar

incluso revisiones, visitas domiciliarias y auditorías para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduanales de las mercancías que se introduzcan al país por el Estado. Tres: gracias a esos operativos y retén operados por la subsecretaría en el tiempo que estuvo SOTO al frente de ella, Tamaulipas obtuvo recursos excedentes, diseccionados por Hacienda tras los operativos, en el 2017 por casi 79 millones de pesos, 2018 por casi 246 millones, 2019 por 57 millones.

Son aclaraciones de SOTO, quien además circunscribe la información al contexto electoral, misma que fue usada ya en el 2019 y que curiosamente aparece otra vez.

POR MELITÓN GARCÍA DE LA ROSA

