Acusan a Eugenio Derbez de machista tras comentarios a su hija Aislinn

CIUDAD DE MÉXICO.- Eugenio Derbez está, otra vez, en medio de la polémica. En esta ocasión por unos comentarios que hizo a su hija Aislinn en una publicación de Instagram.

En el marco del Día Internacional de la Mujer y con el fin de terminar con los roles de género, la violencia estructural y el machismo, fans del comediante también le hicieron que estaba cosificando a su propia hija.

Y es que aunque el actor no tuvo ninguna intención de hacerlo, una publicación de hace dos semanas a su propia hija causó gran molestia y fue motivo de debate en redes sociales.

El mensaje de Eugenio Derbez sobre el cuerpo de su hija Aislinn que causó molestia

El pasado 19 de febrero Aislinn Derbez compartió una fotografía en lencería negra que sorprendió a todos sus fans y tras el “furor de la publicación”, al día siguiente , la actriz decidió compartir dos más en donde lucía realmente bella.

Sin embargo, su padre Eugenio Derbez mostró su molestía (muy probablemente en tono de broma) y reprendió a su hija por mostrar su cuerpo e incluso aseguró que él no la había educado de esa forma.

‘Yo no la eduqué así. Eso ha de venir del lado de su mamá’, comentó el actor en la primera publicación y en la segunda reafirmó su postura:’¿Pues no que mucha espiritualidad y mucha Magia del Caos? Dónde quedó esa imagen qué me vendiste’.



No obstante, la “inocente” publicación de Eugenió causo gran molestía, incluso entre sus fans, pues le señalaron que esa actitud era reprobable y sumamente machista:

‘Celar a tu hija y pedirle que no muestre su cuerpo también es violencia de género’…’Eugenio te tengo apreció y creo que eres un buen actor pero esos comentarios solo propician que las mujeres seamos cosificadas’, ‘Soy tu fan, pero Aislinn es una mujer y ella sabe si enseña o no su cuerpo, respeta a tu hija y ni de broma digas esto’, fueron algunos de los comentarios que recibió el actor.

Desde luego, las mujeres que le hicieron ver esto al actor tienen razón y en cuanto a Eugenio, no es por defenderlo, pero él como muchos hombres (y mujeres) tiene ideas viejas y no entiende del todo el feminismo.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR