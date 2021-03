Científicos construirán un ‘Arca de Noé’ en la luna

ESTADOS UNIDOS.- El fin de la vida en la tierra es algo que pasará eventualmente, por lo que Científicos de la Universidad de Arizona estudian alternativas para la repoblación después de una catástrofe. Una de las alternativas es enviar espermatozoides y óvulos congelados a la Luna para desde ahí comenzar la repoblación.

El plan de los investigadores sugiere enfriar, enviar y almacenar en una “fosa lunar” 6.7 millones de espermatozoides y óvulos de especies en la Tierra, incluyendo a los seres humanos.

¿Es un plan viable?

Jekan Thanga, científico encargado de la investigación, aseguró que deben crear una especie de arca o “fosa lunar” entre 80 y 100 metros bajo la superficie lunar, pues ahí los grandes cambios de temperatura, amenazas de meteoritos, y la radiación no les afectarían. “Podremos guardar las células hasta que la tecnología avance para luego reintroducir estas especies”, expuso el experto.

Objetivo es evitar extinción

Son muchos los factores que podrían acabar con la vida como la conocemos: desastres naturales, sequías, asteroides, guerras o pandemias, por esta razón, Jekan Thanga diseñó su plan para “preservar las especies al fundar una bóveda de semillas humanas en la Luna lo antes posible”.

El científico también expresó su preocupación por las tantas especies de plantas y animales que están “en grave peligro de extinción”, las cuales podrían perderse para siempre. “Los humanos deben poner su mirada en los viajes espaciales para preservar la vida”, insistió.

Hay un concepto similar, en la tierra

El concepto de “arca” ya ha sido empleado en la Bóveda Global de Semillas de Svalbard, ubicada en una isla de Noruega en el Círculo Polar Ártico. En ella se guardan más de un millón de muestras de cultivos procedentes de casi todos los países del mundo. Según sus creadores, la Bóveda Global de Semillas fue diseñada con una estructura de piedra capaz de resistir cualquier tipo de eventualidad.

