Disminuye matrícula en Tecnológico Madero por pandemia

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Por falta de recursos económicos a causa de la pandemia de la Covid-19, un 15 por ciento de los alumnos del Tecnológico de Ciudad Madero (ITCM) ya no se inscribieron.

El Tecnológico Madero tiene una matrícula aproximada de 7 mil estudiantes y a decir del director, Luciano Aguilera Vázquez se han dado facilidades para evitar la deserción.

“De la matrícula tuvimos un pequeño descenso, estamos analizando un por qué, tenemos un grupo de estudiantes bastante afectados por la pandemia en cuanto a lo económico”.

Manifestó que ha preguntado a los líderes estudiantiles y hasta han hecho encuestas, con la finalidad de conocer los motivos que los orillaron a no seguir en el tecnológico.

“Hemos estado haciendo encuestas y todo nos arroja que muchos estudiantes no pudieron reinscribirse debido al recurso económico, hemos dado facilidades, incluso tenemos un programa de prórrogas , nos pagan una cantidad significativa y lo van pagando conforme va pasando el semestre, esperemos que logren pasar”.

Aguilera Vázquez, añadió que una de las medidas aplicadas, es que los adeudos puedan ser cubiertos en el siguiente semestre, “pero aun así hay gente que no se ha presentado, cerca de un 10 o 15 por ciento que tenemos de descenso en la matrícula y que no hemos podido contactar, no contestan los correos o las llamadas”.

“El Tecnológico de la Ciudad de México nos marca algunos trámites forzosos que deben hacerse por los estudiantes y en este caso se les sanciona en algunos casos significativamente 50 o 100 pesos que es mucho en esta situación y podemos apoyarlos pasando la deuda de semestre a semestre para poder salvar la mayor cantidad posible”.

POR Oscar Figueroa

La Razón