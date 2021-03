Ellos no ‘traicionaron’ al PRI

Este viernes inició la toma de protesta de candidatos del Partido Revolucionario Institucional en la zona sur de Tamaulipas, en el comité porteño.

La neta fue un evento muy pobre, hubo muy poca gente y casi nadie fue, pero no por miedo a la pandemia, sino porque consideran que está muerto este partido y que tiene “cero posibilidad” de ganar ni un puesto de tortas de la barda como premio.

Y en Tampico tomaron protesta: Gina Barrios a la diputación federal; Paloma Guillén a la alcaldía, y Alex Rubio con Carlos Holguín a las diputaciones locales, ellos se la van a volver a jugar con el tricolor, van a dar pelea: cueste lo que cueste y sin importar los resultados.

Al circular su “pobre” evento en redes sociales, no faltaron las burlas y las críticas, puesto que del PRI exinvencible: ya no queda nada, está a punto de morir e irse … al hoyo.

Y lo peor de todo es que los “burlones” son aquellos que traicionaron a este partido que estuvieron en sus filas y que durante muchos años les dio de tragar (se oye

mal, pero es la verdad) y que hoy están de chapulines en el PAN o Morena, pero es a ellos a los que les debería de dar vergüenza, porque no demostraron ser leales y mostraron su cara de mal agradecidos.

A los chapulines y traidores sólo les ha importado mantenerse en la nómina (de avionetas) para seguir succionando, a muchos los premiaron con puestos de barrenderos o limpia vidrios, pero finalmente sobreviven de burócratas.

Digo, porque muy pocos expriístas, lograron llegar al Congreso local, Federal o una alcaldía en el estado.

Hay muchos pero muchos que hoy le huyen al PRI, pero hace cuatro años se fugaron a las filas del PAN o de Morena para refugiarse y esconderse de la ola del desempleo y poder sofocar el hambre basta ver algunas dependencias del Estado en los municipios de Tampico, Madero y Altamira para ubicar perfectamente a los traidores.

Durante la época de miel y abundancia en el PRI, todo mundo quería ser tricolor, pero ahora se dan el lujo de renegar de él y patearlo.

Este sábado tomará protesta Adolfo Martínez Tapia, para la alcaldía de Madero, Ricardo Estrada, Joel Barragán y Lorena Esteves, para las diputaciones.

Mientras que por Altamira va Jaime García y Griselda Soto.

Y los pueden acusar de todo, hasta de ingenuos, pero NO de traidores.

FELICIDADES CHUCHO: EMPRESARIOS.

Ayer se realizó la inauguración de una imagen del tranvía en un puente peatonal ubicado sobre la calle Colón, en la zona centro porteña.

Estuvieron los representantes de Grupo GT y del grupo hotelero Hotsson, Leopoldo Soto, quien felicitó al presidente Chucho Nader y le reconoció que Tampico Brilla por su limpieza y por el orden que se respira.

Sumándose a las voces que han reconocido el trabajo que ha hecho en esta materia el Gobierno Municipal en turno.

¡No se vale chillar!

POR MARIO PRIETO