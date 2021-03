En los tiempos de cuaresma

Al dirigente de la Sección 30 del SNTE, RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ le toca encabezar una lucha ante el conflicto que afecta a miles de maestros de la entidad.

Es fecha de que el pago y el incremento de algunas prestaciones están pendientes de pagar al magisterio.

Hasta eso, RIGOBERTO GUEVARA parece muy comprensivo, reconoce que la falta de pagos se deriva de la situación económica derivada de la pandemia sanitaria por el Covid-19.

“Entendemos que ahorita es una época, es una situación muy difícil para incrementar prestaciones, lo entendemos, pero también esperamos que ojalá que aunque sea por partes se vayan pagando las prestaciones que se han detenido de alguna manera”.

Avanzan algunos programas, como la entrega de lentes, es un primer paso, pues se inicia con el personal de apoyo, pero esperan que pronto favorezcan a los docentes.

Sin embargo, poco a poco la paciencia de los profesores se acaba, demandan los pagos pendientes. RIGO los quiere aunque sea en abonos, pero la idea no es bien aceptada por un sector del magisterio.

Las luchas que vienen no serán relajadas, son épocas de presiones, pero su paciencia descansa en su certeza laboral y la seguridad salarial, como sus principales alicientes.

Sin embargo, esperan más del SNTE, una lucha por mejores bonos, prestaciones y otras promociones, saben que hay poco dinero, pero muchas necesidades.

El propio maestro RIGOBERTO GUEVARA sabe que será una lucha que se desarrolla en la arena nacional, donde los ajustes poco a poco les han ido pegando.

El retraso en los pagos sólo es un primer síntoma de la difícil crisis económica que se vive en el país.

Vienen tiempos de elecciones, donde todo se promete, todo se compromete, pero quizá nada se cumpla.

RIGO luce tranquilo, no le quita el sueño el relevo en la Sección 30, las reglas se impondrán desde la ciudad de México y como es un año atípico, no descarte que se prolongue su mandato algunos meses o hasta un año. Todo puede pasar en la SNTE, se viven tiempos donde todos deben respetar las reglas. Este es un proceso que debe mantener la mente abierta a todos aquellos que sueñan con avanzar.

Los que sean pacientes, son los que mantendrán sus aspiraciones vigentes.

RIGO es un líder respetuoso, pero que exige disciplina y lealtad a todos sus colaboradores, principalmente en los tiempos de cuaresma.

En Nuevo Laredo, el alcalde ARTURO SANMIGUEL junto a autoridades de Laredo, Texas definieron estrategias ante la posible llegada de un numeroso grupo de migrantes que solicitaron asilo político a los Estados Unidos.

En la tercera reunión ordinaria del Comité en Respuesta a Migrantes (COREM) en la que participaron la cónsul general de los Estados Unidos en Nuevo Laredo, DEANNA KIM; el cónsul general de México en Laredo, Texas, JUAN CARLOS MENDOZA; autoridades de migración, seguridad y salud de ambos Laredos, así como síndicos y directores municipales.

“Es la tercera reunión del Comité, ya estamos preparados ante la posible llegada de migrantes a Nuevo Laredo, tendremos

8 albergues atendidos por el gobierno municipal y organizaciones religiosas; tienen muy buena capacidad”, dijo el presidente municipal.

SANMIGUEL informó que ante el cierre de la estancia que refugiaba a Matamoros analizan la llegada de este flujo migratorio, por lo que prepara el albergue municipal y un refugio temporal.

Los espacios ya fueron sanitizados y las camas cuentan con la distancia recomendada por el Sector Salud para evitar riesgos de contagio.

Bueno, por hoy es todo.

Adiós y aguas con los patinazos…

POR JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ