Mueren 6 pacientes COVID-19 por fallas en el suministro de oxígeno en Jordania

JORDANIA.- El ministro de Salud de Jordania renunció después de que seis personas murieron luego de una falla del oxígeno en un hospital que trataba a pacientes con COVID-19 y la policía se desplegó para contener a familiares enojados, dijeron medios estatales.

La falla de oxígeno afectó a las salas de cuidados intensivos, maternidad y COVID-19 en el nuevo hospital del gobierno de Salt al oeste de la capital, Ammán.

Un portavoz del gobierno dijo que el primer ministro Bisher al Khasawneh le pidió al ministro de Salud, Nathir Obeidat, que renunciara por el accidente por el que Obeidat había dicho anteriormente que tenía “responsabilidad moral”.

Obeidat dijo que las investigaciones iniciales mostraron que las seis muertes fueron causadas por una falla de una hora en el oxígeno a las salas y que los fiscales estaban manejando el caso.

El rey Abdullah de Jordania también visitó posteriormente el hospital.

“Between 6am and 7am this morning, oxygen ran out for nearly an hour at the hospital [in the northwestern town of Salt] and this probably led to the deaths of six patients,” health minister Nazir Obeidat said. #SARSCoV2

— RiverRising (@The12fthOfNever) March 13, 2021